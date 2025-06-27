Watsons Türkiye, 450. mağazasını sürdürülebilir konseptle açtı!

Yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tasarlanan İstanbul Emaar Square AVM’deki Watsons mağazası, markanın Türkiye’deki 450. mağazası olarak ferah yapısı, dijital çözümleri ve sürdürülebilir yaşam alanlarıyla ziyaretçilerine ilham verici bir alışveriş deneyimi sunuyor. 10.000’i aşkın ürünle zengin bir portföy sunan Watsons Türkiye, fiziksel ve dijital dünyanın entegre edildiği O+O (Offline + Online) müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Türkiye’deki ilk yeşil mağazasını, LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasına sahip Emaar Square AVM’de açarak sektöre örnek teşkil edenWatsons Türkiye, 450. mağazasını sahip olduğu Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile destekliyor. Bu sertifika, biyogaz, güneş ve hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ediyor. Bu sayede, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve karbon salımının düşürülmesi hedefleniyor.

Watsons Türkiye, bu mağazada çevreye duyarlı içeriklere ve geri dönüştürülebilir ambalajlara sahip markaların yer aldığı “Sürdürülebilir Yaşam Alanı” ile dikkat çekiyor.Ziyaretçilerini daha bilinçli tüketim alışkanlıklarına teşvik eden bu alan, sürdürülebilirlik odaklı ürün seçeneklerini öne çıkararak alışveriş deneyimini gelecek için dönüştürüyor.

Mağaza tasarımı da aynı vizyon doğrultusunda enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleri temel alınarak planlandı. Kullanılan malzemelerden operasyonel uygulamalara kadar her detay, doğa dostu yaklaşımı yansıtıyor. Bu bütünsel yaklaşım, Watsons’ın yalnızca güzellik ve kişisel bakım ürünleri sunan bir marka olmanın ötesine geçerek, sürdürülebilir yaşam biçimlerine ilham veren bir yaşam alanı yaratma hedefini ortaya koyuyor.

Watsons Türkiye’den açılışa özel anlamlı katkı

Watsons Türkiye, 450. mağazasının açılışını doğaya değer katan anlamlı bir adımla taçlandırdı. Watsons Türkiye, sürdürülebilirlik misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği "Watsons İyilik Hareketi Ormanlarımızı Büyütmeye Çağırıyor" projesi kapsamında TEMA Vakfı aracılığıyla Muş Yazla Hatıra Ormanı’na katılımcılar adına 750 adet fidan bağışında bulundu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle yapılan bu anlamlı bağış, Watsons Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemin somut ve ilham verici bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Watsons’ın sürdürülebilir yaşam vizyonunu her alanda yansıtan bir diğer yenilik ise şimdilik sadece bu mağazada yer alanWatsons Geri Dönüşüm Cihazı. Türkiye’deki ilk yeşil mağaza girişimi kapsamında konumlandırılan bu cihaz; plastik, cam, kâğıt ve alüminyum ambalajların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlarken, barkodsuz ambalajlar için de yanındaki özel kutularla süreci destekliyor. 250 kg kapasiteye sahip cihazla toplanan her atık, “#WatsonsİyilikHareketiDaha İyi Bir Geleceğe Çağırıyor” projesine katkı sağlıyor.

Watsons Türkiye, yayınladığı ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nda da altını çizdiği üzere; 2024 yılında tüm mağazalarının elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı ve 174.300 kWh enerji tasarrufu sağladı. “Watsons İyilik Hareketi” çatısı altında sürdürülebilir ürünlerin cirodaki payını %13,4’e çıkaran marka, aynı zamanda 161mağazada Sürdürülebilir Yaşam Köşeleri kurarak 880’e yakın ürünü çevre dostu etiketlemeyle müşterileriyle buluşturdu. Emaar mağazası, bu dönüşümün somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

"Yeni mağaza modelimiz, teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetini odağına alıyor"

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş konuyla ilgili; “20 yıldır sadece güzellik ve kişisel bakım ürünleri sunmakla kalmıyor, müşterilerimize ilham veren, kendilerini iyi hissedecekleri bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 450. mağazamızı yenilenen mağaza konseptimizle açmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni mağaza modelimiz, teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetini odağına alıyor. Hedefimiz, önümüzdeki üç yıl içinde 200 yeni mağaza açılışı yaparak mağaza sayımızı 650’nin üzerine çıkarmak. Türkiye’nin dört bir yanında, her yaştan ve her yaşam tarzından bireyeWatsons’ın ayrıcalıklı dünyasını ulaştırmak. Watsons olarak, sadece bir mağaza değil; ziyaretçilerimizin kendini özel hissedeceği bir buluşma noktası yaratıyoruz” diye konuştu.