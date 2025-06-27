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TEMSA, Electric & Hybrid Marine Expo'da denizcilik sektöründeki batarya çözümlerini sergiledi

Yenilikçi mobilite çözümlerini farklı alanlara taşımayı sürdüren TEMSA, denizcilik sektöründe elektrikli ve hibrit teknolojilerin geleceğini şekillendiren en önemli uluslararası etkinliklerden Electric & Hybrid Marine Expo’da yer aldı. Fuara Türkiye’den katılan tek şirket olan TEMSA, batarya teknolojileri çözümlerini ziyaretçileriyle buluşturdu.

Haber Merkezi
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TEMSA, Electric & Hybrid Marine Expo'da denizcilik sektöründeki batarya çözümlerini sergiledi
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Sürdürülebilir denizcilik teknolojileri konusunda son gelişmelerin sergilendiği Electric & Hybrid Marine Expo, 24-26 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlendi. Mobilitenin elektrifikasyonu hedefiyle çalışmalarını sürdüren TEMSA da Türkiye’yi temsil eden tek şirket olarak fuardaki yerini aldı. Fuar boyunca TEMSA, denizcilik sektörüne yönelik batarya teknolojileriyle çok yönlü ürün ve hizmet çeşitliliği anlayışını ön plana çıkardı.

“Denizcilik sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne öncülük ediyoruz”

Ticari araç pazarında olduğu gibi, denizcilik sektöründe de Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye hazırlandıklarını belirten TEMSA CEO’su Evren Güzel, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Denizcilik sektöründe de mobilitenin elektrifikasyonu çalışmaları sürdürülebilir gelecek için kritik önem taşıyor. TEMSA olarak, bu alanda sadece teknoloji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik gücünü global arenaya taşıyoruz. Electric & Hybrid Marine Expo’da Türkiye’yi temsil eden tek Türk şirket olarak yer almak bizim için büyük bir gurur ve denizcilik sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne öncülük ettiğimizin de net bir göstergesi. Geldiğimiz noktada, denizcilik sektörüne batarya sağlamanın çok ötesine geçtik. Bu anlamda yüzde 100 elektrikli, seri hibrit ve paralel hibrit hareket sistemlerini uçtan uca çözümler sunarak müşterilerimizle buluşturuyoruz. Standart çözümlerimizin yanı sıra, her projeye özel mühendislik yaklaşımımızla, müşteri ihtiyaçlarına tam karşılık gelen terzi usulü çözümler üretebiliyoruz. Mobilitenin elektrifikasyonu hedefiyle, sürdürülebilir ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz.”

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