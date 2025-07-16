Yerli süt sağım robotuna büyük destek

Yurt içi ve yurt dışında kurulu şirketleriyle Zonguldak ve ülke ekonomisine katkı sunan FUBA Şirketler Grubu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Grup Şirketlerinden FUZ Makine AŞ’nin, Akıllı tarım ve çiftlik robotları alanında geliştirdiği süt sağım robotu TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer proje olarak seçildi.

FUBA Şirketler Grubu Kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun, Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında açılan ve ülke sanayisinin yeşil dönüşümünü hedefleyen TÜBİTAK 1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı kapsamında başvurdukları Yerli ve Yenilikçi Süt Sağım Robotu Geliştirme Projelerinin elde ettiği başarının ülke tarımcılığı açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Furtun, tarım sektörüne teknolojik dönüşüm kazandırma hedefiyle hayata geçirdikleri Süt Sağım Robotu yatırımları ile hem çiftçilerin verimliliğini artırmayı hem de ülke tarımına katma değer sağlamayı amaçladıklarını belirterek “Üreteceğimiz robotlarımız insan müdahalesi olmadan günde dört kez süt sağacak, temizlik yapacak. Yaşam konforu artan ineklerin süt verimliliği artacak “ dedi.

Güçlü ekip ruhu ile gelen başarı

Yerli ve Yenilikçi Süt Sağım Robotu Geliştirme Projelerinin desteklenmeye değer bulunmasının gurur verici olduğunu belirten Fatih Furtun, başarıların arkasında ortak bir hayalin ve güçlü bir ekip ruhunun olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında açılan ve ülkemiz sanayisinin yeşil dönüşümünü hedefleyen TÜBİTAK 1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısı kapsamında başvurduğumuz “Yerli ve Yenilikçi Süt Sağım Robotu Geliştirme Projesi” desteklenmeye değer bulundu. Bu başarı, sadece bizim için değil, aynı zamanda Türk sanayisinin sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm yolculuğunda atılmış önemli bir adımdır. Projemizle, tarım sektöründe verimliliği artırırken çevreye duyarlı, modern ve inovatif çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu destek sayesinde, hayata geçireceğimiz yerli ve yenilikçi süt sağım robotu ile hem sektördeki ihtiyaçları karşılayacak hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkıda bulunacağız. Projemizi titizlikle değerlendiren kurul üyelerine, gece gündüz demeden emek veren Ar-Ge ekibimize ve bu yolculukta bize inanan, yanımızda olan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Birlikte daha yeşil, daha yenilikçi bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz “