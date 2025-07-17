GKN Otomotiv, ihracatta rotayı Orta Asya’ya çevvirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İngiltere’de 1759 yılında sanayi devrimiyle birlikte kurulan GKN’nin dünyanın en eski firmalarından biri olduğunu belirten GKN Otomotiv Eskişehir Genel Müdürü Serkan Özbayrak, 1950’li yıllarda otomotiv sektörüne giriş yapan GKN’nin, 1970 yılında global pazara açıldığını söyledi. 2014’ten bu yana elektrikli güç aktarma organlarında lider konumunda olduklarını aktaran Özbayrak, “Küresel pazardaki otomotiv ana sanayilerin yüzde 90’ıyla çalışıyoruz. Yüzde 50’lik pazar payımızla dünyadaki her 2 aracın birinde GKN ürünü kullanılıyor. 21 ülkede, 50 lokasyonda ve 6 adet teknoloji inovasyon merkezimizde toplam çalışan sayımız 25 bini geçiyor” diye konuştu.

2009 yılında Türkiye’ye adım atarak Eskişehir’deki fabrikalarını hizmete aldıklarını hatırlatan Özbayrak, son dönemde gerçekleştirdikleri yatırımlarla hem ürün gamını genişlettiklerini hem de Avrupa’daki tesislerinde bulunan bazı ara malzeme üretimlerini Türkiye’ye taşıdıklarını açıkladı. Sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı üretim stratejisiyle ihracat rotasını Orta Asya’ya çevirdiklerini aktaran Serkan Özbayrak, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü sürdürülebilirlik, bilgi ve teknoloji üretimiyle artırması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Otomotiv sektörü hızlı bir dönüşüm içinde. Biz sadece mal değil, bilgi ve teknoloji de üretmeliyiz. En önemlisi sürdürülebilir bir üretim ortamı yaratmak. Ancak Türkiye olarak bu alanlarda gerideyiz. Rekabet vizyonuna sahip olmalıyız. Şu an bu vizyonun yeterince gündemde olduğunu söyleyemem.”

Avrupa üretimi Türkiye’ye taşındı

2015 yılında montajın yanısıra ara ürün üretimine de geçtiklerini hatırlatan Özbayrak, geçtiğimiz yıl itibarıyla daha önce Avrupa’da üretilen bazı ara ürünlerin artık Eskişehir’de üretildiğini belirtti. Bu sayede hem üretim kapasitesini arttırdıklarını hem de katma değerli ürün portföyünü geliştirdiklerini söyleyen Özbayrak, “Daha önce burada üretmediğimiz ürünlerin imalatına başladık. Bu ürünler GKN’nin farklı tesislerinde üretiliyordu. Artık Eskişehir’de üretiyoruz. Bu adımla, öncesinde yetkinliğimiz olmayan ürünleri de portföyümüze ekledik. Önümüzdeki dönemde ham madde tedariğini de Türkiye’den sağlayarak üretimi tamamen yerlileştirmek istiyoruz” diye konuştu.

İhracat stratejilerinde de önemli değişiklikler yaşandığını aktaran Serkan Özbayrak, yeni rotanın Orta Asya olduğunu belirterek “Sürdürülebilirlik ve rekabetçilik adına yönümüzü Orta Asya’ya çevirdik. Oradaki iş birliklerini güçlendirmek için ciddi adımlar attık. İhracat payımız bu yıl ciddi oranda artacak. Komşu ülkelere de ulaşıyor olacağız. Amacımız, yıllık üretim kapasitemizin yüzde 65’ini kullandığımız bu dönemde, Orta Asya açılımıyla bu oranı yüzde 85’e çıkarmak” dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönem

Eskişehir tesisinde 12 yıl boyunca kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadığına dikkat çeken Özbayrak, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve çıtayı bir seviye daha yükseltmek için yenilikçi uygulamalara başladıklarını söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da davranış odaklı yeni bir yaklaşıma geçtiklerini belirten Özbayrak, “Son dönemde psikososyal risk faktörlerine ve davranış odaklı güvenlik uygulamalarına odaklanıyoruz. İş güvenliği artık yalnızca bir zorunluluk değil, işletmemizin temel değeri haline geldi. Bu başarı; eğitim, denetim ve hesap verebilirlik kültürünün bir sonucu. Diğer kurumlara da bu yaklaşımı yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Artık ucuz iş gücü değil, teknolojiyle rekabet zamanı”

Türkiye’nin uzun yıllar düşük iş gücü maliyetiyle rekabet ettiğini ancak bu avantajın artık geçerliliğini yitirdiğini açıklayan Serkan Özbayrak, otomotiv sanayinde sürdürülebilir büyümenin bilgi, teknoloji ve katma değerli üretimle sağlanabileceğini vurguladı. Serkan Özbayrak, sözlerine şöyle devam etti: “Artık nasıl teknolojik odaklı ürünler geliştiririz, buna kafa yormamız gerekiyor. Katma değer odağına yönelmek şart. Biz GKN olarak üzerimize düşeni yapıyor, üretim tarafında elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Krizleri fırsata çevirerek geleceğimizi garanti altına almayı hedefliyoruz.”