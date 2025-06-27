İlaçlar pahalı, tuzak kullanımı yetersiz kaldı, Akdeniz meyve sineği popülasyonu arttı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Beslendiği meyveye larvalarını bırakarak yumuşama, çöküntü ve dökülmeye yol açan Akdeniz meyve sineği, tarımsal üretimin en önemli sorunları arasında yer almaya devam ediyor. İklim değişikliğinin getirdiği dengesiz hava şartları ve kuraklık nedeniyle istediği verimi alamayan üreticinin bir de bu zararlıdan dolayı kayba uğraması hem üretici tarafında ekonomik problemleri tetikliyor hem de taleplerin tam manasıyla karşılanamamasına sebep oluyor. Sinekle mücadelede kimyasal ilaçlamanın önemli bir yer tuttuğunu ancak salt ilaçlamayla sonuç alınamayacağını vurgulayan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz; pestisitlere ek olarak, ‘feromon’ ismi verilen kokulu kimyasalların bulunduğu tuzakların bahçelerde topyekûn kullanımıyla hızlı sonuç alınabileceğini söyledi. 2018’de bir köyün tamamında tuzak kurup yüzde 90’ın üzerinde verim artışı sağladıklarını bildiren Yılmaz, böylesi etkili bir yöntemin yeterince ilgi görmemesine anlam veremediklerini aktardı. Yılmaz, “Toroslar Belediyesi, kısıtlı imkânlarına rağmen 30 bin dönüm için toplu tuzak alımı yaptı, yaklaşık 4’te 1 fiyatına çiftçinin hizmetine sundu. Belediyemiz, piyasada ortalama 250 TL’ye satılan bir tuzağı, üreticiye 72,5 TL’den veriyor. Araştırmalar, ‘1 dönümde 4 tuzak yeterli’ dese de kullanım oranı hala çok düşük. Tuzak kullanmayan çiftçinin meyvesine gelen zararlı, tuzaklı bahçelerde yoğunluk oluşturup daha fazla zarara yol açıyor. Bu nedenle tüm üreticilerin tuzak edinmesi şart. Her çiftçi tuzak kullansa, 3 yılda zararlı popülasyonunu engelleyebiliriz” dedi.



İlaçlanan üründe sinek vurgunu minimum yüzde 7

Kış mevsiminin ardından popülasyonunda düşüş beklenen zararlıların toprak altında soğuktan etkilenmediğini bildiren Mersin Barut Tarım Genel Müdürü Ziraat Mühendisi Mehmet Barut ise havaların ani ısınmasıyla zararlı varlığının önemli oranda arttığını kaydetti. Barut, “Şuan şeftalinin hasat edildiği bölgelerde iyi ilaçlama yapılsa dahi, minimum yüzde 6-7 seviyelerinde sinek vurgunu ürün çıkıyor. Bu problem, basit ve tek ilaçlamayla çözülemez. Topyekûn tuzaklama yapılmadığı müddetçe sorun büyür” diye konuştu.



“Esansiyel yağlar çözüm olabilir”

Öte yandan maliyetleri azaltmak isteyen çiftçilerin ucuz tarım ilaçlarından üst düzey sonuç almasının mümkün olmadığına işaret eden Barut, “Bakanlık, ruhsatlı ilaçların kullanılmasını istiyor ancak ton maliyeti 2 bin 500 TL bandında olan bu ürünler çiftçiye pahalı geliyor. Dolayısıyla üretici tam anlamıyla ilaçlı mücadele de yürütemiyor. Planlamayla kimyasallardan uzak biyolojik ve organik yöntemler geliştirilebilir. Esansiyel yağlar ucuz ve etkin bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa ve Amerika bunu yapıyor. Bazı çiftçiler lavanta yağıyla sonuç aldıklarını bildiriyor. Konunun doğruluğu ispatlanıp seri üretime geçilebilir” ifadelerini kullandı.