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CHP'nin boykot sitesi bir kez daha erişime engellendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin boykot sitesi "boykotyap.org Küçükçekmece 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime kapatıldı.

Haber Merkezi
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CHP'nin boykot sitesi bir kez daha erişime engellendi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası 24 Mart’ta Saraçhane’de yapılan mitingde bir boykot listesi açıklamıştı. Özel, mitingleri yayınlamayan medya organlarına ve iktidara yakın sermayeye karşı tavır aldıklarını açıklamıştı. Ertesi gün "boykotyap.com" adresli site yayına girmişti. Site iki gün sonra erişime engellenmişti.

Engellemeden yaklaşık 12 saat sonraysa site "boykotyap.net" adresiyle geri gelmişti. Bu site de 2 Nisan’da erişime kapatılmıştı. Ardından aynı gün "boykotyap.org" sitesi açılmıştı.

Engelli Web'in aktardığına göre "boykotyap.org" da bugün Küçükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce erişime kapatıldı.

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