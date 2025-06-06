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İstanbul'da bayramın ilk günü toplam 776 kişi hastanelere koştu!

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bayramın ilk günü toplam 776 kişi hastanelere koştu!
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Bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlarının yolu tutan kişilerden bazıları bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

"Acemi kasap" olarak adlandırılan bu kişiler, yakınlarının yardımının yanı sıra ambulanslarla da kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına getirildi. Bu kapsamda, kent genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 776 kişinin başvurduğu bildirildi.

Acemi kasaplar hastaneye koştu

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne başvuranlar arasında yer alan Sezai Harmankaya, kurban kesimi sırasında yaşadığı kazayı anlattı. Kurban eti doğrarken elektrikli hızarla tahtanın arasına sıkışan baş parmağının yarısından fazlasının kesildiğini dile getiren Harmankaya, doktorların parmağını alçıya aldığını belirtti.

Kemikte kırıkların bulunması nedeniyle ameliyat olacağını da kaydeden Harmankaya, doktorunun "parmağının eskisi gibi olmayacağını" kendisine söylediğini aktardı. Maltepe'de kurbanın derisini soyarken yaralanan Kenan Köşgen ise elini baş parmağından bileğine doğru kestiğini, parmağında üç dikiş atıldığını ifade ederek, işi bilmeyenlerin kesim yapmamasını tavsiye etti.

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