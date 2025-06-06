Türk öğrenciye ABD'de vize tutuklaması

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), öğrenci vizesiyle (F1) ülkede bulunan yabancı uyruklulara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vize koşullarını ihlal eden öğrenciler, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Son olarak Los Angeles’ta yaşayan Türk vatandaşı Mehmet Cerancı, okuluna devam etmediği ve izinsiz çalıştığı gerekçesiyle HSI tarafından tutuklandı.

Cerancı’nın F1 vizesiyle ABD’ye giriş yaptığı, ancak daha sonra eğitimine devam etmediği ve yasa dışı şekilde çalıştığı belirlendi. Bu durum, F1 statüsünün sona ermesine ve tutuklanmasına neden oldu. Uzmanlara göre bu tür ihlaller, yalnızca bireysel değil, binlerce uluslararası öğrenciyi etkileyen sistematik bir sorun haline gelmiş durumda.

"Birçok öğrencinin F1 vizeleri iptal edildi”

ABDpost.com'a konuşan göçmenlik hukuku uzmanları, “Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Binlerce öğrenci benzer durumlarla karşı karşıya. Eğitim kurumlarına devam etmeyen, statüsünü kaybedip çalışmaya devam eden öğrencilerin tespit edilmesi çok kolaylaştı. Birçok öğrencinin F1 vizeleri iptal edildi” ifadelerini kullandı.

ABD yasalarına göre F1 vizesiyle gelen öğrencilerin yalnızca kampüs içinde, sınırlı saatlerde çalışmalarına izin veriliyor. Kampüs dışı çalışma için ise özel izinler alınması gerekiyor. Bu kurallara uymayan öğrenciler, hem vizelerini kaybediyor hem de ülkeden sınır dışı edilme riskiyle yüzleşiyor.

Yetkililer, göçmenlik politikalarının daha da sıkılaştığını ve öğrenci statüsünün artık yakından takip edildiğini belirtiyor. Eğitim danışmanları ve hukukçular, öğrencilerin mutlaka yasalara uygun hareket etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.