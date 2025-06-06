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AK Partili Yayman: Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yeni anayasa ile ilgili "Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi
AA
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AK Partili Yayman: Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz
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AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sohbet ettiği partililerin bayramını kutladı.

Yayman, konuşmasında, kentte gerçekleştirilen hizmetlerin örnek alınacak düzeyde olduğunu, tüm ilçelerde birlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti'nin "sessiz devrimler" gerçekleştiren bir parti olduğunu anlatan Yayman, "İnşallah terörsüz Türkiye ile bu zirveye ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam eden bu süreç, Allah'a çok şükür ki hep umut, güven doğurmuştur ve bu doğrultuda devam edecektir. Terörsüz Türkiye, menziline sorunsuz bir biçimde ilerlemektedir." diye konuştu.

"Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz"

Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Yayman "Yeni anayasa bize ekmek, su, hava gibi lazım olan bir şeydir. Türkiye'nin artık bu darbe anayasasından, darbeci zihniyetten kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yayman, 81 ildeki vatandaşların Türkiye'nin yoluna yeni anayasayla devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

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