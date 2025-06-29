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CHP Ankara’dan Özgür Özel’e destek mesajı

CHP Ankara İl Başkanlığı ve 25 ilçe başkanlığı, yaptıkları ortak açıklamada Genel Başkan Özgür Özel’e desteklerini yineleyip parti içi kargaşa yaratma çabalarına geçit vermeyeceklerini belirtti.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Ankara’dan Özgür Özel’e destek mesajı
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CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve 25 ilçe başkanının imzasıyla, yarınki "kurultay iptali davası" öncesinde ortak yazılı açıklama yapılarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Halkın umudu Cumhuriyet Halk Partisi ve liderimiz Sayın Özgür Özel'dir. CHP, Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyet’e dönük sistematik saldırılara karşı 'son kale’dir. Bu sistematik saldırılara karşı halkın umudu, Cumhuriyet Halk Partisi ve liderimiz Sayın Özgür Özel’dir. Bugün CHP, ülkenin birinci partisidir ve gündemi belirlemektedir. Krizlerle boğuşan milyonlar için bir çıkış yoludur. Tam da böyle bir dönemde, parti içi kargaşa yaratmak isteyenlere, sahte gündemlerin peşinden gidenlere geçit vermeyeceğiz! Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, gencin yanında durmaya devam edeceğiz. Partimizin birlik ve dayanışmasını bozmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde iktidar yolunda yürüyeceğiz.

"CHP’yi teslim alamayacaklar"

Kurultay iradesi delegelerindir ve o irade, 6–9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Tüzük Kurultayı’nda da, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Kurultay’da da açıkça tecelli etmiştir. Kurultay iradesi üzerinde kuşku ve kirlilik yoktur. Hiçbir mahkeme kararıyla bu irade gölgelenemez. Hukukun bir baskı aracına dönüştürülmesine, partimizi yıpratma çabalarına asla boyun eğmeyeceğiz! Direnme hakkımızı kullanacağız. CHP’yi teslim alamayacaklar! Tek hedefimiz; bu otoriter ve tek adam rejimini değiştirmek, demokrasi bilincini ve özgürlükleri hâkim kılmaktır. Parti içi birliğimizi ve muhalefet güçleriyle oluşturacağımız ortak mücadele zeminini kararlılıkla koruyacağız."

 

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