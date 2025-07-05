Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama: 3 yerde orman yangını kontrol altına alındı

Sıcak havanın da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanında orman yangını çıktı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını bugün öğle saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Son olarak da Antalya'nın Muratpaşa ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı.

Öte yandan İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale esnasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ödemiş'teki yangında can kaybı 3'e yükseldi.

İşte dakika dakika yangınlardaki son durum...

23:33 Gabar Dağı'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Bölgede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve toplam 37 personel ile müdahale edildi. Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri ve ekibi de çalışmalara destek verdi.

Petrol kuyularına yakın mesafede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisi ile birlikte geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

21:51 Darıca Millet Bahçesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Darıca Millet Bahçesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21:47 Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

21:07 Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" değerlendirmesinde bulundu.

19:40 Sinop'ta çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Ayaz köyünde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İlçenin Ayaz Köyü Ağa Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşların dikkatiyle kısa sürede fark edildi. Olay yerine sevk edilen Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, YEDAŞ görevlileri ve köy halkı el birliğiyle yangına müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19:16 Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhanlı Mahallesi Dostane Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, otluk alanın devamındaki ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.

18:56 Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve kardan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Mustafa Masatlı, helikopterle bölgede incelemelerde bulundu.

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. Yangına, 669 araç ve bin 499 personel ile 8 helikopter ve 2 uçak müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 26 saat süren yangın ekiplerin havadan ve karan çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, orman yangınından etkilenen alanlarda, hem müdahale çalışmalarının etkinliği, hem muhtemel riskleri, hem de yangının ortaya çıkardığı tabloyu yerinde değerlendirmek için havadan incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı.

18:31 Antalya'da 3 farklı noktada çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya’da 3 farklı yerde çıkan kargılık yangını iş yeri ve seraları tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alınan yangın kenti adeta dumana boğdu.

Muratpaşa ilçesi Yeşilova ile Güzeloluk mahallelerindeki kargı ve çalıların yoğun olduğu alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bölgedeki yoğun dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de araç trafiğini kapattı.

Gökyüzünü dumanlar kapladı

Yangın ve rüzgar nedeniyle yayılan dumanlar Muratpaşa ve Kepez ilçelerinin bir bölümü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

15:20 Antalya'daki yangında vatandaşlar tahliye edildi, bir ev yandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

13:20 Bir yangın da Antalya'da çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

12:50 Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dişbudak köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

12:30 Hatay'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini ve kahramanların alevler karşısında cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan ilçelerindeki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürmektedir" dedi.

Bakan Yumaklı, devam eden yangın söndürme çalışmalarına dair de bilgileri paylaşarak, "Muğla Milas, Manisa Saruhanlı'da devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor" bilgisini verdi.

Hatay Dörtyol'da dün saat 16.19'da çıkan yangına ekiplerin 16.30'da ilk müdahaleyi yaptığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen yeşil vatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz.

10:40 Ödemiş yangınında can kaybı 3 oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale esnasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ödemiş'teki yangında can kaybı 3'e yükseldi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından bir acı haber daha geldi. Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alındığı İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şahin, şehit oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi. Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada cansiperane çalışan Şahin’in acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şahin’in mesai arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Ragıp Şahin’in ölümüyle birlikte Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti.

10:30 Acı haberi Bakan Yumaklı duyurdu

"Yeşil Vatan"ı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçisi Ragıp Şahin'in şehit olduğunu duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "'Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

09:20 Gabar Dağı'ndaki orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Güçlükonak-Siirt sınırında yer alan Yarımca, Kırkağaç ve Yenidemir köylerindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter de havadan destek verdi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Şırnak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gabar Yenidemir köyü mevkisinde çıkan yangın, 1 helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap, itfaiye aracı, TPAO Bölge Müdürlüğüne ait su tankeri ve ekibi, İl Özel İdare arazözü ve tüm ekipler ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

06:30 Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki yangın sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan ve 9 yaylada 920 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

03:00 Köylüler yangın bölgesine traktörlerle su taşıdı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ederken köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.