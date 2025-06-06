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Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın faciası: Gözaltılar var

Diyarbakır'da anne ve üç çocuğunun öldüğü yangına ilişkin soruşturmada müteahhit, yönetici, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
ANKA
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Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangın faciası: Gözaltılar var
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Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi’nde bulunan Aras Rojava sitesindeki 13 katlı binada dün çıkan yangında anne Bircan Çavdar (36) kızları Elif (10) ve Zeynep (4) ile oğlu Yunus Emre (12) ölmesine ve 17 kişinin yaralanmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemi sürüyor.

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