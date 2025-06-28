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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay davasına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay iptali davasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz" dedi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay davasına ilişkin açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptali davasıyla ilgili şunları söyledi:
"İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak.

Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır.

Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz."

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