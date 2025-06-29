10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altında

Başlangıçta Dünya’ya çarpma ihtimali %3 olarak belirlenen YR4’ün rotası, NASA’nın Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi tarafından güncellendi. Güncel verilere göre asteroidin 2032 yılında Ay’a çarpma olasılığı %4,3’e yükseldi. Bu oran, Şubat ayında %1,7, Nisan ayında ise %3,8 olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar, riskin giderek arttığına dikkat çekiyor.

Asteroit Ayâ çarparsa, Dünya da etkilenebilir

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden astrolog ve kozmolog Brad Tucker, “Dünya için doğrudan tehlike azalmış olsa da, şimdi aynı tehdit Ay için geçerli. %4,3 küçük bir oran gibi görünse de, bu 25’te 1 gibi dikkate alınması gereken bir ihtimal,” diyerek uyarıda bulundu.

Tucker’a göre asteroidin Ay’a çarpması halinde, çarpışmanın etkisi bir atom bombası patlamasıyla eşdeğer olabilir. Bu tür bir darbe, Ay yüzeyinden büyük miktarda enkaz fırlamasına yol açabilir ve bu parçaların bir bölümü Dünya yörüngesindeki uydulara çarparak küresel iletişim sistemlerinde büyük hasara neden olabilir.

Uydu sistemleri tehdit altında

Her ne kadar çarpma sonucu oluşacak enkazın büyük kısmının atmosferde yanması beklense de, bazı parçaların yörüngedeki hayati uydulara ulaşma riski bulunuyor. Tucker, “Bu enkazlar, Dünya’nın çevresinde yeni bir uydu enkaz halkası oluşturabilir. Artık sadece Dünya’yı değil, Ay’ı da korumak zorundayız,” sözleriyle tehdidin kapsamını gözler önüne serdi.

5 bin yılın en büyük çarpması olabilir

Güneş dinamikleri uzmanı Dr. Paul Wiegert, YR4’ün Ay’a çarpması halinde bunun son 5 bin yılın en büyük kozmik çarpması olacağını belirtti. Asteroidin büyüklüğü, bir uzay istasyonunu ya da aktif uyduları tamamen yok edecek güçte.

Dünya üzerindeki etkiler: İnternet, GPS ve finans sistemi aksayabilir

Yeni araştırmalar, Ay’a yapılacak böyle bir çarpmanın büyük miktarda enkazı Dünya’nın yörüngesine çekebileceğini ortaya koyuyor. Bu durumun, internet altyapısından navigasyon sistemlerine, finansal piyasalardan askeri iletişim ağlarına kadar pek çok kritik sistemi felç edebileceği belirtiliyor.

Yetkililer: Şu an panik gereksiz ama gelişmeler yakından izlenmeli

Uzmanlar, henüz paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum olmadığını vurgularken, gelişmelerin titizlikle takip edildiğini açıkladı. Ay’a yönelik bu olası çarpışma, uzay güvenliği konusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.