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Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili "Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Şimşek “Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı." ifadelerini kullandı.

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