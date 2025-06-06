Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir bono için ihale düzenleyecek.

10 Haziran'da 9 ay (273 gün) vadeli, 11 Mart 2026 itfalı, Hazine bonosu ilk kez piyasaya sunulacak.

Aynı gün, 4 yıl (1.554 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl (2.464 gün) vadeli, 10 Mart 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili yeniden satışa çıkaracak.

Hazine'nin gelecek hafta 66 milyar 804 milyon TL piyasaya ve 6,06 milyar TL kamuya olmak üzere toplam 72 milyar 864 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.

Hazine, haziran ayında toplam 265,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 278,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını programladı.