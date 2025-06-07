Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e elektrik çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.
ANKA
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu bildiriliyor.
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