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Trump: Elon Musk aklını kaçırdı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde aralarının açıldığı Elon Musk için “aklını kaçırdı” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Elon Musk aklını kaçırdı
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ABC kanalının telefonla ulaştığı  ABD Başkanı Donald Trump'ın, Musk hakkında röportaj talebine, "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?" diye cevap verdiği belirtildi.

Trump, aralarındaki tartışmanın son birkaç gündür medyaya yansıdığı Musk hakkında konuşmayı "özellikle düşünmediğini" ifade etti.

Ayrıca, Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten ABD Başkanı, ancak kendisinin bu konuşmaya hazır olmadığını söyledi.

Trump'ın "Tesla" marka aracından kurtulmayı planladığı belirtildi

CNN kanalında yer alan habere göre Başkan Trump'ın mart ayında satın aldığı Tesla aracını istemediği bildirildi.

Habere göre Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın kırmızı renkli Tesla'sının "satılabileceği veya muhtemelen hediye edilebileceği" yorumunu yaptı.

Trump'ın ayrıca televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Elon'u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

"Sanırım bir süre onunla konuşmayacağım ama ona iyi dileklerimi iletiyorum." diyen Trump, dün, 2026 bütçe tasarısı konusunda Musk'ın, kendisini eleştirmesinden "çok büyük hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti.

Trump'ın imzasını taşıyan vergi ve göç yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın 2024 seçimlerini kendi desteği sayesinde kazandığını ileri sürmüş ve ABD Başkanı'nın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını, söz konusu dosyanın bu yüzden açıklanmadığını iddia etmişti.

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