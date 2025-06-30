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İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

İngiltere ile ABD arasında yürürlüğe giren ticaret anlaşmasıyla otomotiv ihracatında vergiler yüzde 27,5’ten yüzde 10’a indirildi. Havacılık sektöründeki ürünlere uygulanan yüzde 10’luk vergiler ise tamamen kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi
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İngiltere ile ABD arasındaki ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret anlaşması kapsamında İngiltere'den ABD'ye otomobil ihracatında belirli bir kota için yüzde 10'luk vergi uygulanacak.

Havacılık ürünlerine uygulanan vergiler kaldırıldı

Havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere uygulanan yüzde 10'luk vergiler ise bugünden itibaren kaldırıldı.

Böylece, İngiltere ve ABD arasında yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İngiliz otomotiv ve havacılık sektörü temsilcileri, ABD'ye ihracatta vergi indirimlerinden faydalanacak.

Başbakan Starmer: Bu anlaşma tarihi bir kazanım

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu anlaşma, İngiliz işletmeleri için kazanım. Bugünden itibaren, dünya çapında tanınan otomotiv ve havacılık endüstrilerimizde tarifeler önemli ölçüde azaltılıyor. Bu da ekonomimizin temel direklerinden olan sektörlerin korunmasını sağlıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Reynolds: Yüz milyonlarca sterlin tasarruf, binlerce iş güvencede

Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds da anlaşmanın İngiltere'nin en hayati sektörlerini koruduğunu dile getirerek, "İngiliz otomobil üreticileri artık yüzde 27,5'ten yüzde 10'a indirilen tarifelerle ABD'ye ihracat yapabilecek. Havacılık ürünlerindeki yüzde 10'luk tarifeler de kaldırıldı. Bu sayede sektörler her yıl yüz milyonlarca sterlin tasarruf edecek ve binlerce iş korunacak" ifadelerini kullandı.

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