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Trump'tan yeni açıklama: Gazze'de bir anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşmaya "yakın" olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Trump'tan yeni açıklama: Gazze'de bir anlaşmaya yakınız
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Trump, bir havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yakın zamanda bir anlaşma sağlanması konusunda umutlu konuştu.

"Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız" ifadeleri kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a doğru uçtuğu saatlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması konusundaki kararlığını vurguladı.

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de birçoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz."

Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz." demişti. Aynı gün Hamas, Katar ve Mısırlı arabuluculara, son ateşkes önerisine ilişkin "olumlu" yanıtını iletmişti.

Trump'ın, Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde baskı yaptığı Netanyahu ile bugün ABD yerel saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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