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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye yaptırımları, Gazze, Ukrayna ve Edan Alexander'ın serbest bırakılması konularını ele aldı.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (12 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

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