PKK'nın fesih kararına iş dünyası ne dedi? İTO, ATO, MÜSİAD, DEİK, HAK-İŞ, ASKON'dan açıklama geldi

Terör örgütü PKK, silahları bıraktığını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre; terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, "Kongre, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi.

Bildirgede, "Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi" çağrısında bulunuldu. Aynı metinde, "Herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada yer alan bir çağrı da dikkat çekti. "Uluslararası güçleri, demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz." denildi. Fesih açıklaması ile PKK'nın kurucuları arasında yer alan iki ismin, öldürüldüğü teyit edilmiş oldu. Ali Haydar kaytan'ın 3 Temmuz 2018'de, Rıza Altun'un da 25 Eylül 2019'da öldürüldüğü bildirildi.

İTO/Avdagiç: Gelecek nesillerimiz şehitlerimiz sayesinde terörsüz Türkiye’de huzur içinde yaşayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Gelecek nesillerimiz şehitlerimiz sayesinde terörsüz Türkiye’de huzur içinde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, “Onları hep minnetle anacağız. Hafızalarımızda hep taze kalacaklar. Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir Mehmetçiğimizi, onların eşlerinin, çocuklarının ve ailelerinin acılarını, fedakarlıklarını sonsuza kadar tüm nesillerimiz hafızalarında diri tutacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni döneme damgasını vuracak kavramların artık ‘kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam’ olacağına işaret eden Avdagiç, Türkiye’nin 21. yüzyılın “Türkiye Yüzyılı” olması yolunda önemli bir prangadan kurtuldu.

“Ekonomide olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin büyük inisiyatifleriyle zorlu bir dönemecin daha başarıyla geride bırakıldığını kaydeden Avdagiç, "Türk iş dünyası olarak ‘terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesinde payı ve katkısı olan her kesimi ve kişiyi takdirle anıyoruz. Türkiye’nin ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmenin sevincini yaşıyoruz. 41 yıl sonra ‘kesin bir kararlılıkla’ varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artış ekonomimize olumlu yansıyacak. Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz. Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz." dedi.

“Barış ve terörsüz Türkiye, şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükselmiştir”

"Şüphesiz bulunduğumuz coğrafyanın yapısı itibarıyla Türkiye’nin birinci önceliği hep güvenlik olacak" diyen Avdagiç "Öte yandan yakın tehdit olarak yaşadığımız terör örgütü tehlikesinin, Devletimizin kararlı ve doğru stratejisi sayesinde bertaraf edilmesiyle, savunma ve iç güvenliğe tahsis edilen yüksek pay ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına ayrılacaktır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan yeni iş yatırımlarına, turizmden ticarete kadar Türkiye’yi başta doğu ve güney doğu bölgelerimiz olmak üzere yeni bir dönem bekliyor. Barış ve terörsüz Türkiye’nin şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükseldiğini hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

ATO/Baran: Silah bırakma kararı tarihi bir fırsattır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini belirterek, “PKK’nın silah bırakma ve feshetme kararı, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, güvenlik risklerinin azalmasıyla yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır.” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin 100 yıllık tarihinde yaklaşık 50 yılını terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldığını vurgulayarak, “Şimdi nihayet bir devir kapanıyor. Bu sürecin Türkiye’nin ekonomik büyümesi için bir fırsat olacağına inanıyor, barış ve istikrarın devamını kararlılıkla destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır"

Baran, “Yaklaşık yarım asırdır ülkemizin kamu kaynaklarının önemli bir kısmı, terörle mücadeleye ve güvenlik harcamalarına ayrılmak zorunda kaldı. Terör, sadece can kayıplarına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını yavaşlattı, refah artışını engelledi. PKK’nın silah bırakma ve örgütsel yapısını sonlandırma kararı, terörsüz Türkiye hedefine atılmış önemli bir adım ve tarihi bir fırsattır. Terörün sonlanarak, yıllardır süren güvenlik tehdidinin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden canlanmasına imkân sağlayacaktır. Güven ortamı, girişimciliği, yatırımı, turizmi ve ihracatı destekleyen temel bir zemindir. Ülke kaynaklarımızın, üretime, eğitime, inovasyona ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirilmesi Türkiye’nin ikinci yüzyılında, gelişmiş ülkeler liginde hak ettiği yere çıkmasını sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır." dedi.

Sözlerini sürdüren Baran "Terörsüz Türkiye hedefine güçlü adım atma iradesini gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve sürece emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tarihi zamanı, Türkiye’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu, gelecek nesillerimizin şehitlerimiz sayesinde ülkemizde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacağını hiçbir zaman unutmayacak, onları hep minnetle anacağız.” ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD: Bu tarihi kazanım yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma karırına ilişkin, "Ülkemizin yıllardır mücadele ettiği terör belasından arınma sürecini büyük bir memnuniyet ve umutla karşılıyoruz. Aziz milletimizin birlik ve kararlılığıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradeleriyle elde edilen bu tarihi kazanım, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dernekten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Her zaman belirttiğimiz gibi ekonomik istikrarın temel taşı güvenli bir ortamdır. Terörsüz bir Türkiye; yatırım güvenliğini, üretim istikrarını ve toplumsal refahı da beraberinde getirecektir. Özellikle yıllardır terörden en çok etkilenen bölgelerimizde hızlıca yeni yatırımların, sanayi projelerinin ve altyapı çalışmalarının başlayacağına, böylece bölgesel kalkınmada dengelerin olumlu yönde değişeceğine inanıyoruz.

Bu süreç, sadece Türkiye'nin iç dinamiklerine değil, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların da ülkemize olan ilgisine olumlu yansıyacaktır. Artan güven ortamı, yatırım risklerinin azalmasına, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde daha güçlü bir aktör olarak öne çıkmasına katkı sağlayacaktır. Bu gelişmenin turizmden tarıma, teknolojiden enerjiye kadar birçok sektörde yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz.

"Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen tüm devlet erkânına şükranlarımızı sunuyoruz"

Türkiye, artık kabuğunu kırmaya hazırlanan bir ülkedir. Bu yeni iklimde bizlere düşen sorumluluk, istikrarlı büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve üretim gücümüzü yüksek katma değere dönüştürmektir. Yüksek teknolojiye, dijital dönüşüme, ihracat kapasitemizin genişlemesine odaklanarak Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşıyabiliriz. Artık eğitim, sağlık, bilim ve teknoloji gibi ülkemizin geleceğine değer katacak alanlara odaklanılması, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut adımlarından biri olacaktır. Bu vesileyle fedakârlıklarıyla bu kazanımı mümkün kılan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; güvenlik güçlerimize ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, emeği geçen tüm devlet erkânına şükranlarımızı sunuyoruz.

MÜSİAD olarak bu yeni dönemi, üretim, ihracat, yatırım ve istihdam seferberliğiyle geçmişten daha da ileriye taşımaya hazırız. Sanayicilerimizle, girişimcilerimizle ve üyelerimizle birlikte Türkiye’nin her bölgesine dokunan kalkınma hamlelerini kararlılıkla sürdüreceğiz. Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası yolunda üzerimize düşen her göreve hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

DEİK/Olpak: Dünya belirsizlikten geçerken, sermaye Türkiye'ye gelecek"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin tarihi bir eşikten geçtiğini söyledi. Sürece destek veren herkese teşekkür eden Olpak, ekonomik yansımalarının pozitif olacağını vurguladı.

Olpak, ekonominin gidişatı açısından beklentilerin önemine işaret ederek, “Beklentide birçok faktöre bakarsınız. Onlardan bir tanesi de terör. Görünen o ki bundan sonraki süreçte inşallah Türkiye bununla muhatap olmayacak. Muhatap olmayacağı zaman oraya harcadığı bir de ekonomik kaynakları vardı o ekonomik kaynakları da ekonominin kendi diğer dinamikleri içerisinde yatırımlara, büyümeye harcanacak. Son derece olumlu bir karar. Hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Sürecin pozitif ilerlemesinin yatırımlara da katkı sağlayacağına işaret eden Olpak, Dünyanın içinde bulunduğu son günlerde, ticarette yeni dengelenmeler yaşanıyor. Türkiye’nin kendi şartları dışında küreselde bir belirsizlik ortamı var. O belirsizlik ortamında yatırımlar ve para nereye gidecek diye bakarken kendisi için daha güvenli yerler arayacaktır ve o güvenli yerlerden birisi terörden arındırılmış bir ülke olunca elbette Türkiye, elbette Güneydoğu en fazla payı alacak yerlerden biri." dedi

HAK-İŞ/Arslan: Tarihi süreci destekliyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Terörsüz Türkiye' yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri desteklediklerini belirtti. Gelinen aşamanın, milletimizin huzur ve güvenliği açısından son derece sevindirici olduğunu vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ‘Terörsüz Türkiye’ idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde şekillenen ve milletimizin geniş kesimleri tarafından sahiplenilen bu tarihi sürecin, toplumsal barışa, huzura, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunacağına inanıyoruz. Yoğun bir çabanın soncunda gelinen sürecin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki bazı odaklar tarafından sekteye uğratılmak istenebileceğini göz önünde bulundurarak, tüm kesimlerin sağduyulu, dikkatli ve sorumlu bir tutumla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır." dedi.

Sözlerini sürdüren Arslan "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya; barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye’nin yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

"Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız"

Terörden tamamen arınmış bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize olan inançlarının tam olduğunu dile getiren Arslan, “Bu vesileyle, vatan savunmasında can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Türkiye'nin barış, birlik ve istikrarı için yapılan tüm çalışmaları destekliyor, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine bir adım daha yaklaştığımız bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

ASKON/Aydın: Terörsüz Türkiye yatırım iklimini canlandıracaktır

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, terörsüz Türkiye'nin yatırım iklimini güçlendireceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini başından beri desteklediklerini belirterek, güzel bir şekilde nihayetlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İş insanları olarak güvenli ortamların her daim öncelikleri olduğunu vurgulayan Aydın, "Sürecin başından beri en büyük destekçilerinden biri olduk. Olumlu bir şekilde nihayetlenmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Gelişmenin ekonomiye olumlu yansımaları da olacaktır. Güvenlik ortamının iyileşmesi, risk unsurlarını azaltacak yatırım iklimini canlandıracaktır. Başta yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle bu bölge daha cazip hale gelecektir. Turizm, inşaat ve hizmet sektörü bölgede daha da aktif olacaktır. Bölge daha çok altyapı projeleri ile yatırım imkanına sahip olacaktır. Buradaki yatırımların artması ile istihdam artışına vesile olacak bu da iç tüketimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sunacaktır." sözlerine yer verdi.

"Kamu maliyesi üzerindeki yük hafifleyecektir"

Aydın, Türkiye’nin 3,5 trilyon doları bulan çok ciddi bütçe kalemlerini güvenlik sorunlarına aktardığını belirtti.

Artık bu harcamaların eğitim, sağlık, teknoloji ve altyapı hizmetleri olarak kullanılmaya başlanacağını vurgulayan Aydın, "Uluslararası itibarımızı güçlendirecek bu gelişme ticari anlaşmalarımıza ve yatırım ortaklıklarımıza olumlu yansıyacaktır. Yılların sorununa çözüm bulma iradesini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza iş dünyası olarak şükranlarımızı sunuyor, Terörsüz Türkiye’nin ekonomik istikrar ve büyüme için sunmuş olduğu kritik fırsatların değerlendirilmesi için yeni politikalar ve kurumsal reformlar oluşturulmasını hatırlatarak kararın ülkemiz, milletimiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TÜGİAD/Yıldırım: Yatırım iştahı artacak, risk algısı düşecek

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım da PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme yönündeki adımlarını ülke için hayati bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Yıllardır Türk milletinin huzurunu kaçıran, binlerce insanın hayatına mal olan ve kalkınmanın önünde ciddi bir engel teşkil eden terör belasının sona ermesi için atılan bu adımın Türkiye'nin geleceği adına büyük bir umut kaynağı olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bu süreç, öncelikle toplumsal huzurun yeniden tesis edilmesi için tarihi bir fırsat sunmaktadır. Yıllarca süren çatışmaların yarattığı derin yaraların sarılması, farklılıklarımıza rağmen ortak bir geleceğe olan inancımızın güçlenmesi elzemdir. Bu bağlamda, sürecin şeffaf, adil ve tüm kesimleri kucaklayıcı bir yaklaşımla yürütülmesi, kalıcı barışın teminatı olacaktır. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölünmez bütünlüğü ile ebediyete kadar var olacaktır. Bu süreç, bu temel gerçeği daha da pekiştirecek bir anlayışla yönetilmelidir." ifadelerine yer verdi.

"Turizm sektöründeki canlanma da bu olumlu gelişmelerin bir parçası olacaktır"

PKK'nın silah bırakma kararı ve kendini feshetmesinin Türkiye ekonomisi için de önemli bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurgulayan Yıldırım, "Güven ve istikrar ortamının tesis edilmesiyle yatırım iştahı artacak, risk algısı düşecek ve ülkemizin ekonomik potansiyeli daha da belirginleşecektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yeni yatırım olanakları doğacak, bölge halkımızın refah düzeyi yükselecek ve bu durum ülke ekonomisine genel bir ivme kazandıracaktır. Turizm sektöründeki canlanma da bu olumlu gelişmelerin bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tarihi fırsatın heba olmaması için sürecin titizlikle yönetilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik değerlerin korunmasının sürecin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Eğitim, sağlık, altyapı ve sanayi gibi alanlarda yapılacak yapısal reformlarla ekonomik ve sosyal kalkınmanın tüm vatandaşlara eşit şekilde ulaşmasının sağlanmasının önemine işaret eden Yıldırım, "Türkiye'nin toprak bütünlüğüne olan inancımız tamdır ve bu süreç, bu bütünlüğümüzü zedeleyecek hiçbir unsura izin vermemelidir. Sonuç olarak, PKK'nın fesih süreci, Türkiye için yeni bir sayfanın açılması anlamına gelmektedir. Toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi, ekonomik kalkınmanın hızlanması ve Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığının artması için eşsiz bir fırsattır. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla mümkün olacaktır. Türkiye, bu tarihi adımla daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir geleceğe doğru ilerleyecektir." dedi.