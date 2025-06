UPS Türkiye’de kadınlar, erkek egemen algıyı yıkıyor

UPS’in “Kadın gücüyle büyüyen bir UPS” vizyonunun parçası olmak, bireysel başarıları aşan bir anlam taşıyor: “Daha eşit, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte yürümek.”

Lojistik ve taşımacılık sektörü, uzun yıllar boyunca erkek egemen bir alan olarak algılansa da bugün bu algıyı yıkmak adına önemli adımlar atılıyor. Bu dönüşümün öncülerinden biri olan UPS Türkiye, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı merkeze alan kurum kültürüyle dikkat çekiyor. Kadın çalışanlara sunduğu fırsatlar, liderlik gelişimi için oluşturduğu destek sistemleri ve sosyal etki odaklı projeleriyle sektörde fark yaratan UPS Türkiye, yalnızca operasyonel başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüme olan katkısıyla da öne çıkıyor.

UPS Türkiye’nin farklı departmanlarında görev yapan iki güçlü kadın lideri, Operasyon Direktörü Merve Mut ve Pazarlama Müdürü Çiğdem Ünal ile kariyer yolculuklarını, liderlik anlayışlarını ve UPS’in kadınlara sunduğu fırsatları konuştuk. Kadın İhracatçı Programı (WEP) gibi sosyal etki yaratan projelerden, şirketin “Türkiye’nin En İyi DEI Girişimi” ödülüne uzanan bu yolculuk, kadınların iş dünyasındaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. UPS’in “Kadın gücüyle büyüyen bir UPS” vizyonunun parçası olmak, bireysel başarıları aşan bir anlam taşıyor: “Daha eşit, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte yürümek.”

MERVE MUT, UPS OPERASYON DİREKTÖRÜ

Kapsayıcılık artık lojistiğin de gündeminde

“Operasyon alanı, doğası gereği fi ziksel dayanıklılık ve sahada aktif varlık gerektiren bir yapı taşıyor. Bu özellikler, zaman zaman erkek egemen algıların oluşmasına neden olabiliyor. Ancak kadınların analitik düşünme, kriz anlarında soğukkanlılıkla çözüm üretme ve takım yönetimi konularında yarattığı fark her geçen gün daha görünür hale geliyor. Kadın bir lider olarak bu sektörde yer almak, sadece kişisel kariyer yolculuğum açısından değil, aynı zamanda sahada görev yapan kadın meslektaşlarımın kendilerini daha güçlü ve görünür hissetmeleri adına da büyük bir sorumluluk. UPS’in kapsayıcı yaklaşımı ve fırsat eşitliği konusundaki kararlılığı, bu sürecin en güçlü destekçisi diyebilirim. UPS’te çalıştığım süre zarfında beni en çok şekillendiren deneyim, operasyonel süreçlerin yanı sıra her bireyin değerini ve potansiyelini nasıl daha verimli kullanabileceğimizi keşfetmek oldu. Kadın liderlerin UPS kültüründe aktif şekilde yer alması bana ilham verdi. Cinsiyet eşitliği konusunda şirketin sağladığı desteği ve fırsatları daha derinden hissettim. Kendimi, her bireyin kendini geliştirebileceği ve toplulukta değerli bir katkı sunabileceği bir lider olarak görüyorum.

‘Bu kurumda benim yerim var’

“’Türkiye’deki En İyi DEI Girişimi’ ödülü, UPS Türkiye olarak yıllardır istikrarlı biçimde yürüttüğümüz çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık çalışmalarının somut bir takdiri. Özellikle kadın çalışanlarımız ve farklı yeteneklere sahip ekip arkadaşlarımız için ‘bu kurumda benim yerim var’ duygusunu daha da pekiştirdi. UPS’te DEI, sadece bir insan kaynakları politikası değil; kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Bu ödülün sektöre verdiği en önemli mesaj da bu: Kapsayıcılık, iş sonuçlarını ve çalışan bağlılığını doğrudan etkileyen stratejik bir unsur ve artık lojistik gibi geleneksel sektörlerde de bu dönüşüm kaçınılmaz.”

İş yerinde eşit fırsatlar

“UPS olarak, kadın çalışanlarımız için güçlü destek sistemleri sunuyoruz. Yöneticilik oryantasyon programlarımızla yeni çalışanlarımızın uyum sürecini kolaylaştırıyor ve kariyer gelişimlerine rehberlik ediyoruz. Ayrıca, UPS University aracılığıyla sunduğumuz eğitimlerle sürekli öğrenmeyi teşvik ediyor, kadın çalışanlarımızın liderlik becerilerini güçlendiriyoruz. Yüksek lisans bursları gibi fırsatlarla akademik gelişimlerini de destekliyoruz. Çocuklara yönelik üniversite bursu imkânı da, kadın çalışanlarımızın ailevi sorumluluklarını dengelemelerine olanak tanırken, onların kariyerlerini devam ettirebilmeleri için önemli bir destek sağlıyor. Kadın çalışanlarımıza yönelik Çeşitlilik ve Dahil Etme (BRG) programlarımız, güçlü bir topluluk oluşturarak iş yerinde eşit fırsatlar sağlıyor. Ayrıca, Açık Kapı Politikamız sayesinde kadın çalışanlarımız, fi kirlerini doğrudan üst yönetime iletebiliyor. Engelli bireylere yönelik kapsayıcı uygulamalarımız, kadın çalışanlarımızın çeşitliliği daha iyi kucaklamasına olanak tanıyor. UPS olarak, kadınların güçlü, yenilikçi ve lider bir iş gücü oluşturmasına olanak tanıyor, eşitlikçi bir ortamda potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarını sağlıyoruz.”

ÇİĞDEM ÜNAL, UPS PAZARLAMA MÜDÜRÜ

UPS Türkiye, kadın ihracatçılarla ekonomik dönüşüme yön veriyor

“Pazarlama, çoğu zaman dışa dönük bir alan gibi görünse de içeride güçlü bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Erkek egemen bir sektörde kadın lider olmak, bu potansiyeli ortaya koyma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Farklı bakış açılarını karar süreçlerine entegre etmek, çeşitliliği kucaklayan bir liderlik anlayışıyla ilerlemek ve sektördeki tüm genç profesyonellere ilham verebilmek benim için çok değerli. UPS’in dönüşüme ve kapsayıcılığa açık kültürü, bu sorumluluğu daha da anlamlı hale getiriyor.”

Kadınlara ihracatın sanıldığı kadar uzak olmadığını gösteren program

“Kadın İhracatçı Programı (WEP), UPS Türkiye’nin toplumsal kalkınma alanındaki kararlılığını somutlaştıran önemli bir adım oldu. 2019’dan bu yana 15 binden fazla kadın girişimciye Türkiye’de, 31 binin üzerinde kadına ise global ölçekte ulaştık. Uluslararası pazarlara açılmak isteyen kadın girişimcilerin ihracat süreçlerine daha bilinçli ve erişilebilir şekilde adım atmalarını sağladık. Programın en büyük etkisi, kadınlara ihracatın sanıldığı kadar uzak ya da karmaşık olmadığını göstermesi oldu. İlk ihracatını bu program sayesinde gerçekleştiren birçok girişimci, UPS’in global ağına entegre olarak ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırma imkânı buldu. WEP’in başarısı, UPS’in çeşitliliği ve kapsayıcılığı merkezine alan kurum kültürünün bir yansıması. TurkishWIN ve KAGİDER gibi organizasyonlarla iş birliğimiz doğrultusunda kadınların iş dünyasındaki konumunu güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Pazarlama açısından bakıldığında, bu program fırsat eşitliği temelinde güçlü bir sosyal etki yarattı. Operasyonel açıdan ise kadın girişimcilerin ihracat yolculuklarında karşılaştıkları engelleri daha iyi anlama ve çözüm geliştirme fırsatı sundu. Bugün bu programdan ilhamla büyüyen ve istihdam yaratan kadın girişimciler görmek, en değerli kazanımımız. UPS olarak inanıyoruz ki, kadınların ekonomik yaşamdaki görünürlüğü arttıkça toplumlar da daha hızlı kalkınıyor. WEP, bu dönüşümün önemli bir hızlandırıcısı olmaya devam ediyor.”

Kadın gücüyle büyüyen bir UPS” vizyonu

“Kadın gücüyle büyüyen bir UPS” vizyonu, yalnızca UPS’in stratejik yaklaşımını değil, aynı zamanda bizim kişisel değerlerimizi de yansıtıyor. Cinsiyet eşitliğini odağına alan, çeşitliliği ve kapsayıcılığı temel alan bir kurumun parçası olmak bizim için çok anlamlı. Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer bulması ve iş gücüne etkin şekilde katılması, sadece bireysel başarılar değil, şirketin sürdürülebilirliği açısından da kritik. Bu anlayış, eşit fırsatlar sunan bir iş ortamında çalışmak ve kadınların iş dünyasında daha görünür hale gelmesine katkı sağlamak anlamına geliyor. Aynı zamanda, toplumsal dönüşüme destek veren bir yapının parçası olmak bizleri motive ediyor.”