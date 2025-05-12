  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten PKK açıklaması: Türkiye için atılmış önemli bir adım
Takip Et

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten PKK açıklaması: Türkiye için atılmış önemli bir adım

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, PKK’nın fesih kararına ilişkin Türkçe bir mesaj paylaşarak, "Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten PKK açıklaması: Türkiye için atılmış önemli bir adım
Takip Et

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, PKK'nın fesih kararını ülke olarak memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Türkiye için atılmış önemli bir adımdır"

Şerif, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır. Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır. Pakistan ve Türkiye, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

TCMB'nin rezervleri 7 hafta sonra arttıTCMB'nin rezervleri 7 hafta sonra arttıEkonomi

 

Benzin ve motorine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin ve motorine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada!
Amasya'da ineklerin depreme yakalandığı anlar kamerada!
Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya uyarı: Hukuki yaptırımlar uygulanacak
RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya uyarı: Hukuki yaptırımlar uygulanacak
Terör örgütü PKK'nın feshine Zafer Partisi'nden ilk açıklama: Anayasa tuzağı ortaya çıkacak
Zafer Partisi'nden PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
CHP'den PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Meclis’in bu sürece dahil olması şarttır
CHP'den PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Meclis’in bu sürece dahil olması şarttır
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı!