Benzin ve motorine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan petrol fiyatları nedeniyle, 14 Mayıs’ta benzine 1.5 TL, 15 Mayıs’ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor. Yeni fiyatlarla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları 47 TL bandını aşacak.
Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı dalgalanma nedeniyle yeniden artıyor. 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1.5 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor.
Akaryakıtta zam takvimi belli oldu
Yeni fiyatlar, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihleri itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu gelişme, akaryakıt giderlerinin artması nedeniyle tüm ulaşım ve lojistik sektörünü de etkileyebilir.
Zamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle olacak:
İstanbul
Benzin 46.77 TL
Motorin 45.5 TL
Ankara
Benzin 47.4 TL
Motorin 46.32 TL
İzmir
Benzin 47.74 TL
Motorin 46.65 TL