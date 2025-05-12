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Benzin ve motorine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan petrol fiyatları nedeniyle, 14 Mayıs’ta benzine 1.5 TL, 15 Mayıs’ta ise motorine 1.3 TL zam bekleniyor. Yeni fiyatlarla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları 47 TL bandını aşacak.

Haber Merkezi
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Benzin ve motorine zam geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları
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Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatları kaynaklı dalgalanma nedeniyle yeniden artıyor. 14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1.5 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1.3 TL zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıtta zam takvimi belli oldu

Yeni fiyatlar, 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihleri itibarıyla pompaya yansıyacak. Bu gelişme, akaryakıt giderlerinin artması nedeniyle tüm ulaşım ve lojistik sektörünü de etkileyebilir.

Zamların ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şöyle olacak:

İstanbul 

Benzin 46.77 TL

Motorin 45.5 TL

Ankara

Benzin 47.4 TL

Motorin 46.32 TL

İzmir

Benzin 47.74 TL

Motorin 46.65 TL

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