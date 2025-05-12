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Bir rakı grubuna zam geldi: İşte güncel fiyatlar...

Mey rakı grubuna maliyet kaynaklı zam yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan güncel rakı fiyatları listesine göre, 35’lik en ucuz rakı 549 TL, 70'lik en pahalı rakı ise bin 495 TL’den satışa sunuluyor. İşte rakıdaki son fiyat durumu...

Haber Merkezi
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Bir rakı grubuna zam geldi: İşte güncel fiyatlar...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Mey rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Zam kararı “maliyet artışı” gerekçesiyle alındı.

Erol Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mey rakı grubuna maliyet zammı geldi.”

Rakı fiyatları ne kadar?

Paylaşımıyla birlikte zamlı rakı fiyatları listesini de yayımladı.

Paylaşılan güncel tavsiye edilen satış fiyatı listesine göre, Mey grubunun 35 cl'lik en ucuz rakısı 549 TL’den satılmaya başlandı. 70 cl’lik rakının fiyatı ise 1495 TL’ye kadar çıkıyor.

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