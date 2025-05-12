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TCMB'nin rezervleri 7 hafta sonra arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde 7 hafta süren düşüş sona erdi. Rezervlerin geçen hafta yaklaşık 5,8 milyar dolar arttığı hesaplandı.

Haber Merkezi
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TCMB'nin rezervleri 7 hafta sonra arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 9 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5,8 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı. Böylece üst üste 7 hafta süren düşüş geride kalan haftada sona ermiş oldu.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2 Mayıs haftasında 138,5 milyar dolar olan rezervler, 9 Mayıs haftasında yaklaşık 144,3 milyar dolara çıktı.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü. Son hesaplanan veriyle rezervler zirve seviyesinden yaklaşık 28,9 milyar dolar aşağıda bulunuyor.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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