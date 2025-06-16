Altın fonlarında getiri %100’ün üzerine çıktı

Altın fonları, yatırımcısına hem güvenli liman hem de yüksek getiri sunarak son bir yılda öne çıkan yatırım araçlarından biri haline geldi. Neo Portföy Altın Fonu (NAU) %106,44 yıllık getirisiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Onu %84,56 ile Pardus Portföy (PAF) ve %79-78 seviyelerindeki getirilerle Yapı Kredi, HSBC ve Rota Portföy altın fonları izledi. Söz konusu fonlar, hem ons altındaki yükselişten hem de başarılı pozisyonlamadan destek aldı.

Faize duyarlı yatırımcılar için alternatif sunan altın katılım fonlarında da yüksek performans dikkat çekiyor. Hedef Portföy Altın Katılım Fonu (HAM) %94,26 getirisiyle öne çıkan fon oldu. Onu Ziraat, Albaraka ve Nurol portföy altın katılım fonlarının %85-81 arası getirileri takip etti. Altın fonların performanslarıyla yılın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor.

Fiziki olmayan altına yönelim arttı

Altın fonlarına gelen ilgi, fiziki altın yerine daha likit, şeff af ve avantajlı bir alternatifin nasıl güçlü performansla desteklenebileceğini gösterdi. Fon sepetlerinde altın ağırlığı yeniden artarken, bu ürünlerin tematik değil yapısal bir tercih haline gelmeye başladığı gözleniyor.

Merkezin faiz kararı izlenecek

Bu hafta piyasalar için yön belirleyici veri ve açıklamalar takip edilecek. Türkiye’de cari denge, bütçe dengesi ve TCMB faiz kararı öne çıkarken, küresel cephede Fed, İngiltere ve İsviçre faiz kararları izlenecek. ABD ve Avrupa’dan gelecek enflasyon ve güven endeksleri piyasa beklentilerini şekillendirecek.

ZEYNEP’E SOR

ÖZSERMAYE Mİ, MADDİ DURAN VARLIKLAR MI?

Özsermaye; güvenilirlik, borçsuz değerleme, temettü potansiyeli, borçlanma kapasitesi. Piyasa değerini yansıtmama, likidite sağlamama, etkilenme riski.

Maddi duran varlıklar; fiziksel değer, üretim kapasitesi, reel teminat, uzun vade. Likit olmama, değer kaybı ve atıl kalma riski, bakım ve yenileme maliyeti.

Bedelsizin dağıtımı için SPK’dan onay bekliyor. Onay sonrası kısa sürede dağıtım gerçekleşir

Anadolu Holding bedelsiz sermaye artırımına gidecekti. Ne zaman bedelsiz vereceğini öğrenebilir miyim? / Ergül Bilgiç

Ergül, Anadolu Grubu Holding’in %900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı süreci, şubat ayından bu yana devam ediyor. Karar gereğince şirket sermayesini 243,5 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltecek. Gerçekleştirilmesi düşünülen bedelsiz sermaye artırımı geçtiğimiz nisan ayında firmanın genel kurulunda onaylandı ve ardından gerekli onay için SPK’ya başvuruda bulunuldu. Ancak henüz Kurul’dan gerekli onayı gelmediği için bedelsiz payların dağıtımı için bir tarih vermek mümkün değil. Bununla birlikte SPK’nın onayı sonrası birkaç gün içerisinde bedelsiz payların yatırımcıların hesabına geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Fiyat artışında geri alımların etkisi gözleniyor. Yaklaşık üç ayda fi yatı %100 artış kaydetti

Borsa çıkmazken Enerya Enerji’nin marttan bu yana yükselmesindeki sebep nedir? / Bora Hayat

Bora, Enerya Enerji’nin Mart 2025’ten bu yana fiyatında gözlenen yükselişte, 20 Mart günü başlatılan geri alım programının önemli bir etkisi olduğu gözleniyor. Şirket, anılan tarihten bu yana yaklaşık 103,8 milyon adet hisseyi ortalama 4,25 TL fiyattan geri aldı. Son alım ise 13 Haziran günü 5,99 TL ortalama fiyattan gerçekleşti. Yapılan alımlar, fiili dolaşımdaki payın %5,27’sine ulaştı. Özellikle Nisan ortasından itibaren alım hacminin artması, hisse üzerinde doğrudan destekleyici etkide bulunduğu gözleniyor. Buna bağlı olarak fiyatı mart ortasındaki 3 TL seviyesinden şimdilerde 6 TL üzerine çıkarak %100’ün üzerinde bir artış kaydetti.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün KOT fonu, Koç Grubu şirketlerine yatırımla getiriyi büyütmek istiyor

Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Yoğun Fonu (KOT), 72,9 milyon TL büyüklüğe ve 1.219 yatırımcıya sahip. Portföyün %91,94’ü Koç Holding, Ford, Otokar, Yapı Kredi ve Aygaz gibi Koç Grubu iştiraklerine ayrılırken kalan kısım yatırım fonlarına yönelmiş durumda. %7,46 doluluk oranı ve düşük pazar payı bulunan fon, Türkiye’nin en köklü sanayi ve finans grubuna yatırım imkanı sunuyor. KOT’un Koç Grubu’na odaklanması, ekonomik döngülere dayanıklı ve sürdürülebilir büyüme sağlayan şirketlere yatırım yapma avantajı getiriyor. Bu yaklaşım, yerli yatırımcı için tanıdık ve kurumsal yapıya sahip şirketlerden oluşan güvenli bir alan sağlıyor. Geçtiğimiz nisan ayında işlem görmeye başlayan fonun geride kalan sürede negatif bir performansı oldu. KOT, uzun vadeli bir perspektif öneriyor.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara 16.06.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 365.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 15.06.2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

13 Haziran tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,13 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFCGDF62614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİLA KAĞIT

Hakim ortaklar paylarını işlem gören tipe dönüştürüyor. Serbest fonlarda değerlendirecekler

Lila Kağıt’ın hakim ortağı Öğücü Ailesi ve beraberindekilerle birlikte toplam 13 hissedar sahip oldukları toplam 140.253.570 TL nominal değerli hisseyi borsada işlem gören nitelikte paya dönüştürüyor. Bu amaçla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. İşlem gören tipe dönüştürülecek hisse miktarı şirketin sermayesinin %24’üne denk geliyor. Mevcut durumda fiili dolaşımdaki pay oranı %17,03 seviyesinde. Dönüşüm işlemi, hemen satış anlamına gelmese de bu olasılığı yükselttiği göz ardı edilmemeli. Açıklamada ise hisselerin ortakların yatırımcısı oldukları serbest özel fonlarda değerlendirileceği ifade edildi. Söz konusu durum hisselerin alım satıma konu edilebileceği anlamına geliyor. Hissenin fiyatı son bir yılda %16 geriledi.

GALATA WİND

Mersin RES yatırımını tamamlarken kurulu gücü 354 MW’a çıktı. Hedef 1.000 MW’a ulaşmak

Galata Wind, Mersin RES ek kapasite yatırımını tamamladı. Bu süreçte, 6,2 MW gücündeki bir türbinin daha devreye alınmasıyla santraldeki türbin sayısı 26’ya, toplam kurulu güç de 99,9 MWm / 95,85 MWe ulaştı. Yeni kapasitenin devreye girmesiyle birlikte şirketin toplam kurulu gücü 354,1 MW’a çıktı. Galata Wind, rüzgâr ve güneş santrallerinden oluşan portföyüyle faaliyet gösteriyor. Şirket söz konusu kaynaklardan yılda yaklaşık 1 milyar kWh elektrik üretiyor. Firmanın 2030 yıl sonu için koyduğu hedef ise 1.000 MW üzeri kurulu güce ulaşabilmek. Yenilenebilir enerjiye odaklı büyüme stratejisiyle hareket eden Galata Wind, gerçekleştirdiği yatırımlarla hem enerji arz güvenliğine hem de çevresel sorumluluklara katkı sağlıyor. Girişimleri ayrıca sektördeki rekabet gücünü de artırıyor.

TÜRKİYE SİGORTA

Düzenli kâr payı ödüyor. Bu yılın temettüsünü ağustosta ödüyor. Haziranda da bedelsiz verdi

Türkiye Sigorta, 5 milyar TL olan ödenmiş sermayesini, kar payından %100 oranında yaptığı bedelsiz sermaye artırımıyla 10 milyar TL’ye çıkardı. Artış kapsamında ihraç edilen 5 milyar TL tutarındaki bedelsiz paylar 4 Haziran günü hissedarlara verildi. Bedelsiz sermaye artışı sonrasında güncellenen sermaye yapısına göre temettü ödeme tutar ve oranları da yeniden düzenlendi. Buna göre, yatırımcılara 1 TL nominal değerli pay için brüt 0,20 TL ve net 0,17 TL nakit kar payı ödemesi yapılacak. Temettüye hak kazanma tarihi 28 Ağustos olurken hesaplara 1 Eylül günü aktarılacak. Türkiye Sigorta, 2021 yılından bu yana düzenli kâr payı ödüyor. Son iki yılda da bedelsiz hisse veriyor. Firma, yatırımcılarına temettüyle nakit kazanç sağlarken bedelsiz artışla da hisse miktarını artırıyor.