TCMB, haftalık repo ihalesi açtı: Faiz indirim sinyali mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), miktar yöntemli repo ihalesi açtı. TCMB'nin 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesinde tutar 100 milyar TL oldu.

İhaleye 648 milyar 945 milyon TL teklif geldi

TCMB, bugün düzenlediği 17 Haziran 2025 vadeli repo ihalesi ile piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fonladı.

TCMB'nin açtığı ihaleye 648 milyar 945 milyon TL teklif gelirken, basit faiz en düşük yüzde 46,00, ortalama yüzde 46,00, en yüksek yüzde 46,00 oldu.

Bileşik faiz ise en düşük yüzde 58,09, ortalama yüzde 58,09 ve en yüksek yüzde 58,09 olarak belirlendi.

Borsada yükseliş

İhalenin açılmasıyla bankacılık hisselerinde yükseliş yüzde 3’e yaklaşırken, sonrasında yüzde 4’ün üzerine çıktı. BIST 100 endeksinde de pozitif seyir sürüyor.

Uzmanlara göre faiz indirimi sinyali!

Portföy yöneticisi Murat Aysan, “Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde 100 Milyarlık haftalık repo açtı! Bugün 3 adet tahvil ihalesi var...” yorumunu yaptı.

Merkez Bankası beklenmedik bir şekilde 100 Milyarlık haftalık repo açtı! Bugün 3 adet tahvil ihalesi var... https://t.co/cZyLT47EgH — Murat Aysan (@MrtAysan) June 10, 2025

"Gecelik faiz yumuşak biçimde inecek"

E507’nin repo ihalesi yorumu şu şekilde oldu:

“TCMB'den bayram sonrası beklediğimiz ilk girişim geldi ve 1 hafta vadeli 100 milyar TL repo ihalesi açtı. Likidite açığı 500 milyar civarı seyrediyor; 5 gün bu tutarda ihale açarsa tüm fonlama %46'dan geçmiş olacak. Böylece gecelik %49 olan faiz yumuşak biçimde 300 bp inecek.

Teknik not: 100 milyarı kapışacak bankalar sonrası kalan 400 milyar yine %49'dan gecelik alınacak. Bu nedenle repo direkt %49 açtı. Bu indirim haftalık 100'lükler geldikçe fiyatlamaya geçmeye başlar. Yani TLREF ve PPF için 46'yı direkt bugün görmeyiz, Cuma veya Pztsi'ye ancak...”

Teknik not: 100 milyarı kapışacak bankalar sonrası kalan 400 milyar yine %49'dan gecelik alınacak. Bu nedenle repo direkt %49 açtı. Bu indirim haftalık 100'lükler geldikçe fiyatlamaya geçmeye başlar. Yani TLREF ve PPF için 46'yı direkt bugün görmeyiz, Cuma veya Pztsi'ye ancak... — 5 0 7 (@e507) June 10, 2025

"Faiz indirimi ihtimali oluşturan bir adım"

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “TCMB, 100 milyar TL tutarında 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesi açtı. Bankacılık endeksini yükselten önemli bir haber. TCMB fonlamada haftalık vadeyi kullanmaya başlıyor (%46 oran- Politika faizi) Dolayısıyla AOFM de düşüş göreceğiz. 19 Haziran PPK toplantısında faiz indirimi ihtimali oluşturan bir adım. (Ben haziranda beklemiyorum) AOFM'de gevşeme Haziran olmasa da Temmuz ihtimalini kesinleştirir. Piyasa fonlamalarını ve hangi orandan gerçekleştiğini yakından izleyelim” dedi.

TCMB, 100 milyar TL tutarında 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesi açtı.



Bankacılık endeksini yükselten önemli bir haber. TCMB fonlamada haftalık vadeyi kullanmaya başlıyor (%46 oran- Politika faizi)



Dolayısıyla AOFM de düşüş göreceğiz. 19 Haziran PPK… — Eren Can Umut (@ErenCanumut) June 10, 2025

"Artık üst banda ihtiyacımız yok"

Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır, “TCMB bayram dönüşüne bırakmış. 100 milyarlık repo ihalesi açıldı. Artık %49 üst banda ihtiyacımız yok” yorumunu yaptı.

TCMB bayram dönüşüne bırakmış. 100 milyarlık repo ihalesi açıldı. Artık %49 üst banda ihtiyacımız yok. https://t.co/4ugsqzhbXp — Sadullah Çalışır (@sadullahcalisir) June 10, 2025

"Ortalamada düşüş göreceğiz"

İnfo Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray, “Merkez bankası 100 milyar TL tutarında 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesi açtı. MB fonlamada haftalık vadeyi kullanmaya başlıyor demektir bu da %46 demek. AOFM düşüş göreceğiz bu da faiz indirimi olabilme ihtimalini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Merkez bankası 100 milyar TL tutarında 17 Haziran 2025 vadeli miktar yöntemli repo ihalesi açtı. MB fonlamada haftalık vadeyi kullanmaya başlıyor demektir bu da %46 demek. AOFM düşüş göreceğiz bu da faiz indirimi olabilme ihtimalini güçlendiriyor. — Tunç Safa Altunsaray (@AltunsarayTunc) June 10, 2025

"Bayram sonrası TCMB'den ilk adım geldi"

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Uzmanı Muhammet Çakmak, “Bayram sonrası #TCMB'den ilk adım geldi. 1 hafta vadeli 100 milyar TL repo ihalesi açtı. Likidite açığı 516 milyar TL seviyesinde. Sinyal olarak algılanması ve fonlama maliyetinin kademeli aşağı gelmesi açısından değerli bir adım. Bankacılık öncülüğünde #xu100 de yükseliş sürüyor” dedi.