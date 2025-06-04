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İş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, cezaevinden tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İş insanı Murat İlbak tahliye edildi
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Belediyelere yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, cezaevinden tahliye edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, İlbak’ın sabit ikametgah sahibi olmasını, soruşturmanın geldiği aşamayı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi.

 

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