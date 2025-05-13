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Çinli marka otomobillerini Eskişehir'de üretme kararı aldı!

Çinli otomobil markası SWM Motors'un Türkiye yatırımı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde yerli üretime başlayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Çinli marka otomobillerini Eskişehir'de üretme kararı aldı!
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Çinli otomobil markası SWM Motors’un Türkiye’de kuracağı fabrikayla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, kurulacak tesisle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"Eskişehir'de kurulacak fabrikanın üretim kapasitesi ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendi"

Azmanoğlu'nun verdiği bilgilere göre, SWM Motors yıl sonunda yerli üretime başlamayı hedefliyor. Üretim lokasyonu için Eskişehir seçilirken, fabrikanın üretim kapasitesi ise ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendi.

OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlure, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de bildirdi. Eskişehir'deki fabrikanın üretim kapasitesinin ise ileride artırılması hedefleniyor.

Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.

ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışmıştı

SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurmuştu. Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

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