İki dev daha Fed'den faiz indirim beklentisini öteledi
Goldman Sachs, Fed'den faiz indirimini aralık ayında beklediğini açıklarken; JPMorgan da Fed'den faiz indirimi beklentisini öteleyen yatırım bankaları arasına katıldı.
Goldman Sachs, ABD-Çin ticaret savaşının yatıştırılması yönünde yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek, ABD ekonomisi için 2025 büyüme tahminini 0,5 puan artırarak dördüncü çeyrekte yüzde 1'e yükseltti.
12 aylık resesyon ihtimalini yüzde 35'e düşüren Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) temmuz yerine aralık ayında faiz indirimi öngördüklerini vurguladı.
Goldman Sachs, çekirdek PCE enflasyonu tahminini yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü.
JPMorgan'da faiz indirimi beklentisini öteledi
JPMorgan'dan Fed'den faiz indirimi beklentisini öteleyen yatırım bankaları arasına katıldı. Banka, Fed'den faiz indirimi için eylül olan beklentisini aralık ayına öteledi.
Barclays de temmuz ayında yapılmasını beklediği faiz indirimini aralık ayına bıraktı. Banka, Fed'den 2026 Mart, Haziran ve Eylül'de 25'er baz puanlık faiz indirimleri beklendiğini vurguladı.