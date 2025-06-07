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Bakan Işıkhan açıkladı: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi

Nadir hastalıklarla mücadele eden kişilere 2024 yılında 313 ilaç için 54,4 milyar lira ödeme yapıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan açıkladı: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulundu.

313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödeme yapıldı

Bakan Işıkhan, bu hastalıkların tedavi süreçlerine destek amacıyla 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

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