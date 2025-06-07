Bakan Işıkhan açıkladı: Nadir hastalıkların tedavisine 54,4 milyar lira ödendi
Nadir hastalıklarla mücadele eden kişilere 2024 yılında 313 ilaç için 54,4 milyar lira ödeme yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara yönelik yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulundu.
313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödeme yapıldı
Bakan Işıkhan, bu hastalıkların tedavi süreçlerine destek amacıyla 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Nadir hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 7, 2025
▪️Tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla 2024 yılında yaptığımız ödeme ve harcama tutarı👇
✅Toplamda 313 ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL.
@sgksosyalmedya pic.twitter.com/GdF2DGLl27