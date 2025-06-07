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Nusret, ABD’de bir şubesini daha kapattı: ABD'de 7 restorandan sadece 2’si kaldı

Tuz serpme (Salt Bae) hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operasyonlarını küçültme kararı aldı. ABD'de toplam yedi restoran açmış olan Gökçe, son olarak Beverly Hills şubesini kapattı. Nusret'in ABD'deki faaliyetlerini sürdürdüğü restoranları ise Miami ve New York'ta bulunuyor.

Haber Merkezi
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Nusret, ABD’de bir şubesini daha kapattı: ABD'de 7 restorandan sadece 2’si kaldı
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Sosyal medyada paylaştığı et kesme ve tuzlama (Salt Bae) videolarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu Nusr-Et, ABD’nin Beverly Hills kentindeki şubesini kapattı. Nusret Gökçe, ocak ayında Las Vegas ve Dallas, 2024 yılında ise Boston ve New York'ta olan bir şubesini daha kapanmıştı. 2023 yılında ABD’de 7 şubeye ulaşan Nusr-Et’in şu anda yalnızca Miami ve New York Midtown şubeleri açık...

Nusr-Et, basın açıklamasında şirketin odak noktasının artık uluslararası pazarlara kaydırıldığını açıkladı. Nusr-Et’in bir sonraki hedefleri arasında Mexico City, İtalya’da Milano, Roma ve İbiza yer alıyor.

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