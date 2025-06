Nusret, ABD’de bir şubesini daha kapattı: ABD'de 7 restorandan sadece 2’si kaldı

Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı et kesme ve tuzlama (Salt Bae) videolarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu Nusr-Et, ABD’nin Beverly Hills kentindeki şubesini kapattı. Nusret Gökçe, ocak ayında Las Vegas ve Dallas, 2024 yılında ise Boston ve New York'ta olan bir şubesini daha kapanmıştı. 2023 yılında ABD’de 7 şubeye ulaşan Nusr-Et’in şu anda yalnızca Miami ve New York Midtown şubeleri açık...

Nusr-Et, basın açıklamasında şirketin odak noktasının artık uluslararası pazarlara kaydırıldığını açıkladı. Nusr-Et’in bir sonraki hedefleri arasında Mexico City, İtalya’da Milano, Roma ve İbiza yer alıyor.