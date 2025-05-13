  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı
Takip Et

Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı

Maliyet hesabı yapan Adana Çiftçiler Birliği, 2025 yılına ilişkin buğday fiyat beklentisini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı
Takip Et

Buğday hasadının başlamasıyla birlikte gözler rekolteye ve fiyatlara çevrildi. Türkiye genelinde kurak geçen sezon ve bazı bölgelerde yaşanan don olayları üretimi olumsuz etkiledi.  Ürün kaybının rekolteye yansımasının boyutu hâlâ netlik kazanmadı.

Adana Çiftçiler Birliği fiyat beklentisini duyurdu

Belirsizliklerin sürdüğü ortamda, Adana Çiftçiler Birliği ise her yıl olduğu gibi buğday üretimine dair maliyet ve fiyat beklentisini kamuoyuyla paylaştı.

Buğday satış fiyatında beklenti açıklandı

Adana Çiftçiler Birliği’nin hesabına göre 2025 yılı itibarıyla bir kilogram buğdayın üretim maliyeti 11,85 TL olarak belirlendi.

Bu tutarın üzerine çiftçinin yüzde 35 oranındaki kâr beklentisi olan 4,15 TL eklendiğinde prim dahil beklenen satış fiyatı 16,00 TL oldu.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın aktardığına göre bu yılki hesaplamalarda verim ortalaması dekar başına 350 kilogram olarak alındı. Hesaplamaya sulama, gübreleme, tohum, ilaçlama, mazot, işçilik ve amortisman gibi kalemler de dahil edildi.

2024'te buğday alım fiyatı ne kadardı? 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 yılı için ekmeklik buğdayda ton başına 9.250 TL alım fiyatı açıklamış, destekleme primi olarak da ton başına 1.750 TL vermişti. Böylece 2024 yılı için TMO’nun açıkladığı prim dahil kilogram fiyatı 11 TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Üreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli olduÜreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli olduEkonomi
Bakan Kurum: “Yeşil dönüşüm Türkiye için bir kalkınma fırsatı”Bakan Kurum: “Yeşil dönüşüm Türkiye için bir kalkınma fırsatı”Şehirler
Ekonomi
TEB Başkanı Arman Üney: Yerli ilaç üretimi kritik önemde, 20 etken madde belirleyip yerli üretmeliyiz
"Yerli ilaç üretimi kritik önemde, 20 etken madde belirleyip yerli üretmeliyiz"
İki dev daha Fed'den faiz indirim beklentisini öteledi
İki dev daha Fed'den faiz indirim beklentisini öteledi
Zırh Delici KARGU’ya talep yağıyor! İlk ihracatla dünya sahnesinde
Zırh Delici KARGU’ya talep yağıyor! İlk ihracatla dünya sahnesinde
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2024'te 706 bini geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2024'te 706 bini geçti
BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak
BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak