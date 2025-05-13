Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı

Buğday hasadının başlamasıyla birlikte gözler rekolteye ve fiyatlara çevrildi. Türkiye genelinde kurak geçen sezon ve bazı bölgelerde yaşanan don olayları üretimi olumsuz etkiledi. Ürün kaybının rekolteye yansımasının boyutu hâlâ netlik kazanmadı.

Adana Çiftçiler Birliği fiyat beklentisini duyurdu

Belirsizliklerin sürdüğü ortamda, Adana Çiftçiler Birliği ise her yıl olduğu gibi buğday üretimine dair maliyet ve fiyat beklentisini kamuoyuyla paylaştı.

Buğday satış fiyatında beklenti açıklandı

Adana Çiftçiler Birliği’nin hesabına göre 2025 yılı itibarıyla bir kilogram buğdayın üretim maliyeti 11,85 TL olarak belirlendi.

Bu tutarın üzerine çiftçinin yüzde 35 oranındaki kâr beklentisi olan 4,15 TL eklendiğinde prim dahil beklenen satış fiyatı 16,00 TL oldu.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın aktardığına göre bu yılki hesaplamalarda verim ortalaması dekar başına 350 kilogram olarak alındı. Hesaplamaya sulama, gübreleme, tohum, ilaçlama, mazot, işçilik ve amortisman gibi kalemler de dahil edildi.

2024'te buğday alım fiyatı ne kadardı?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 yılı için ekmeklik buğdayda ton başına 9.250 TL alım fiyatı açıklamış, destekleme primi olarak da ton başına 1.750 TL vermişti. Böylece 2024 yılı için TMO’nun açıkladığı prim dahil kilogram fiyatı 11 TL seviyesinde gerçekleşmişti.