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En iyi projelerin sahipleri ödüllerini aldı

MESİAD ana sponsorluğunda, MEÜ bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Ar-Ge Proje Pazarı 2025’te dereceye giren projelerin sahipleri ödüllendirildi.

Haber Merkezi
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En iyi projelerin sahipleri ödüllerini aldı
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MERSİN/EKONOMİ

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü’ndeki törende konuşan Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, “MESİAD olarak bir fikri ve bir projeyi oluşturmak, meydana getirmekle birlikte, birbirinden değerli projeleri yatırımcılar ve girişimcilerle buluşturmayı amaçlayan bu kıymetli etkinliğe katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’ne teşekkür ediyorum. Fikirleri, projeleri ve değerli çalışmalarıyla ülkemizin gelişmesine fayda sağlayan tüm yarışmacılarımızı ve dereceye giren proje sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren isimler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

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