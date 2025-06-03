Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,53 olduğunu belirten Zeytinoğlu, yıllık bazda yüzde 23,13 arttığını aylık bazda ise yüzde 2,48 olarak açıklandığını dile getirdi. En yüksek tüketim ağırlığına sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimlerini değerlendiren Zeytinoğlu, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış konutta ise yüzde 2,99 artış gerçekleştiğini belirtti.

Ara mallarda yüzde 1,92 artış

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerini değerlendiren Ayhan Zeytinoğlu, ara mallarda yüzde 1,92 artış sermaye mallarında ise 2,38 artış yaşandığını belirtti. Zeytinoğlu, “Beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi önümüzdeki süreçte, Merkez Bankası’nın faiz indirimine yönelik beklentileri de artırdı. Bunun da yüksek kredi maliyetlerimize ve buna bağlı olarak yatırım ortamımıza olumlu yansımasını temenni ediyoruz” diye konuştu.