İzmir’in projesi Mekanlar Seçkisi’nde yer aldı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in girişimcilik ekosistemine mimari ve işlevsellik açısından güçlü bir katkı sunan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, tasarım dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Design Architecture Communication (DAC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen SPACE etkinliği kapsamında Mekanlar Seçki’sinde giren İzQ, özgün mimarisi ve kent vizyonunu yansıtan yaklaşımıyla dikkat çekti. İstanbul Zorlu PSM’de düzenlenen etkinlikte İzQ projesine plaket takdim edilirken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “Bu başarı İzmir’in mimari kimliğine ve tasarım vizyonuna ilham vermeli” ifadelerini kullandı.

İsviçre Ticaret Odası, Swiss Business Hub Türkiye ve İngiltere Ticaret Odası’nın katılımları ile oluşturulan söyleşi alanı gibi, tasarım, sanat ve mimarlığı odağına alan herkesin ilgisini çekecek farklı içeriklerin yer aldığı SPACE, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleşti. Serginin 14 Mayıs’ta düzenlenen gala gecesinde, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Jülide Tutan ile İzQ İnovasyon Merkezi Mimarları Gökhan Çelikağ ve Melis Varkal’a, in SPACE’25 Mekanlar Seçkisi Projeleri arasında yer alan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi için plaket takdim edildi.

Tutan: “İzQ, ilham vermeli”

DAC (Design Architecture Communication) öncülüğünde oluşturulan in SPACE Mekanlar Seçkisi’nin, Türk mimar ve iç mimarların, bu coğrafyanın tarihinden, kültüründen ve gelecek vizyonundan çıkan mekanlarını derleyen, sergileyen, kitap ile kalıcı hale getiren bir hafıza projesi olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “Sektörümüz açısından önem taşıyan böyle bir seçkide projemizin yer alması hepimizi gururlandırdı. İzQ’nun bu başarısının kentimizde tasarlanacak yeni binalar için ilham vermesini diliyorum” dedi.