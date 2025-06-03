ENSİA’dan ihracatçıları “SKDM’de erteleme yok” uyarısı

İZMİR / EKONOMİ

Başta enerji yoğun sektörler olmak üzere Türk iş dünyası için kritik önem taşıyan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) bir yıl ertelendiğine yönelik bilgi kirliliğine Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden dikkat çekici bir uyarı geldi. ENSİA Genel Sekreteri Hazal Coşkun, Avrupa Birliği’nde SKDM ile ilgili önemli güncellemeler yapıldığını, bu durumun iş dünyasında “SKDM bir yıl ertelendi” yönünde yanlış bir algı oluşturduğunu gözlemlediklerini belirtti.

SKDM sertifikalarının satış başlangıcının, Ocak 2026’dan Şubat 2027’ye ertelendiğine, ancak bu durumun mekanizmanın devreye giriş tarihini değiştirmeyeceğine dikkat çeken Coşkun, “İthalatçılar 2026 itibarıyla emisyon raporlaması yapacak, ancak sertifika satın alma yükümlülüğü 2027’de başlayacak. SKDM yıllık beyan süresi, 2027 yılı için 31 Mayıs’tan 31 Ağustos’a uzatıldı. Bu da firmalara veri toplama ve uyum süreçleri için biraz daha ek süre tanıyor. Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yarısının AB ülkelerine yapıldığı düşünüldüğünde, yanlış bilgilendirilen firmalarımızın 2026 yılı ve sonrasında bu hatanın faturasını çok ciddi maliyetlerle ödeme noktasına geleceğini şimdiden belirtmemiz ve uyarılarımızı dile getirmemiz gerekiyor” dedi.

Kolaylaştırıcı önlemler geldi

Yeni düzenleme ile yıllık 50 tonun altında SKDM kapsamındaki ürün ithalatı yapan firmaların mekanizma dışında bırakıldığı bilgisini veren Hazal Coşkun, “Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler bu yükümlülükten muaf hale geldi. Ancak bu sınır büyük ölçekli firmalar için geçerli olmadığından, yüksek emisyonlu firmalar SKDM kapsamında kalmaya devam edecek. Bu firmalar, emisyonlarını doğru şekilde raporlamakla yükümlü olacak. İhlal halinde ise ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, bürokratik yükleri azaltmak amacıyla SKDM beyan edicisi olma süreci sadeleştirilmesi, gömülü emisyon hesaplama yöntemlerinin basitleştirilmesi, dijital SKDM kayıt sisteminin devreye alınması gibi kolaylaştırıcı önlemler alındı” diye konuştu.

AB destekli projede ilk 1.5 yıl raporu

ENSİA’nın koordinatörlüğünde Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve İtalya’dan Co.Svi.G. Scrl’nin ortaklığında yürütülen Karbon Yönetimi için Kümelerarası İşbirliği Projesi’nin ilk bir buçuk yılının başarıyla tamamlandığına işaret eden Coşkun, projenin Türk iş dünyasının SKDM sürecine hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tek proje olduğunun altını çizdi. Projenin başta demir-çelik ve temiz enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların SKDM’ye hazırlanmasını hedeflediğini vurgulayan Hazal Coşkun, AB ülkelerinden iyi uygulamaların Türkiye’ye aktarılarak sektör bazlı yol haritalarının oluşturulacağını kaydetti.

Bu kapsamda, AB’ye iki teknik çalışma ziyareti ve altı farkındalık artırıcı etkinlik düzenlendiğini sözlerine ekleyen ENSİA Genel Sekreteri Hazal Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Etkinlikler sürdürülebilir ulaşım, İklim Paktı ve İklim Kanunu, yeşil sanayi, yeşil projeler, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temalarında; özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından geniş katılımla gerçekleştirildi. Projemiz kapsamında TBMM’ye sunulan İklim Kanunu taslağı, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve SKDM raporlamaları gibi konularda kapsamlı kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Projeye dahil olan 15 temiz enerji ve 15 demir çelik firması SKDM Raporlaması, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Karbon Ayak izi Hesaplama ve Mevcut Durum Analizi başlıklarında danışmanlık hizmeti alacak Bu eğitimler firmaların yeşil dönüşüm ve SKDM’ye uyum süreçlerine daha hızlı ve etkili adapte olmalarını sağlayacak.”