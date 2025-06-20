GETİP, ekip olarak kalıcı ve fayda sağlayan projelere odaklanıyor

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği’nin (GETİP) 2025–2028 dönemi yönetim kadrosu görevine başladı. Dernek başkanlığına Hüseyin Karadeniz getirilirken, başkan yardımcılığı görevini Sevim Aydın, genel sekreterliği ise Mehmet Hanifi Subaşı üstlendi.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, Gebze’de sanayici ve iş insanı olmanın zorluklarına dikkat çekerek, “Bu zorluğun bilinciyle çok değerli isimlerle yeni bir ekip kurduk. Amacımız, Gebze’ye iş dünyası olarak en güzel şekilde hizmet etmek ve bunu topluma yansıtmak. El birliğiyle kalıcı projelere imza atacağız,” ifadelerini kullandı.

Derneğin sosyal sorumluluk yönüne vurgu yapan Başkan Yardımcısı Sevim Aydın, “GETİP yalnızca iş dünyasına değil, aynı zamanda Gebze’ye, topluma ve özellikle kadınlara fayda sağlayacak projeler üretmek için çalışacak. Bu görevi bir gün devrettiğimizde, ardımızda iz bırakan projelerimizle anılmak istiyoruz. GETİP çatısı altına gelen herkesin bu kurumu bir aidiyet duygusuyla sahiplenmesini, mutlu olmasını hedefliyoruz,” dedi.

Geçmiş dönemde GETİP genel sekreterliği yapan, yeni dönem Başkan Yardımcısı Fatih İşlek de derneğin kuruluş amacını hatırlatarak, “GETİP, Gebze’ye değer katmak ve ticaret ile iş geliştirme alanında ortak akıl oluşturmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Geçtiğimiz bayram Çayırova Sevgi Evi’nde kalan 104 çocuğun bayramlık ihtiyaçlarını karşılayarak bu misyonumuzu sahaya da taşıdık, GETİP olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de faydalı olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Getip Genel Sekreteri Mehmet Hanifi Subaşı ise kısa değerlendirmesinde, “Amacımız, Gebze’nin adını hak ettiği değere ulaştırmak. Ekonomik kalkınmada bugüne dek alamadığı payı alması için projeler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.