Hürriyet: Gebze ve Çayırova’da bütçe açığı büyüyor, şeffaflık azalıyor

Adem Adıgüzel / Kocaeli

CHP Gebze İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gebze ve Çayırova ilçe başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Gebze ve Çayırova Belediyeleri’nin, mali veriler ve hizmet performansı açısından bölgenin en zayıf belediyeleri olduğunu ifade eden Hürriyet, “Bitmeyen projeler, eksik yatırımlar ve halkın temel ihtiyaçlarına karşılık gelmeyen hizmetler nedeniyle devasa bütçe açıkları oluşuyor” diye konuştu.

Bütçe açığı yıllar içinde katlandı

Çayırova Belediyesi’nin yıllar içinde katlanarak büyüyen bütçe açığı olduğunu söyleyen Hürriyet, “2021’de 3 milyon olan açık, 2022’de 32 milyona, 2023’te 120 milyona, 2024’te ise 131 milyona ulaştı. 107 milyon yatırım yapan bir belediyede 131 milyonluk açık kabul edilemez” dedi.

Çayırova Belediyesi’nin basın, tanıtım ve özel kalem kalemlerinde toplamda 71 milyon lira harcadığını belirten Hürriyet, “Yatırıma 107 milyon, tanıtıma 71 milyon harcanmış, bu dengesizlik kabul edilemez. İzmit gibi nüfusu iki kat fazla olan bir belediyede bu harcama sadece 33 milyon” açıklamasında bulundu.

Borçlar hızla büyüyor

Çayırova Belediyesi’nin toplam borcunun 471 milyon liraya ulaştığını vurgulayan Hürriyet, bunun 381 milyonunun piyasa borcu olduğunu söyledi. Hürriyet , “160 bin nüfuslu bir belediye için bu rakam çok yüksek. İzmit Belediyesi’nin piyasa borcu 200 milyon. Üstelik Çayırova Belediyesi 159 milyonluk arazi satışı yapmasına rağmen borç azalmamış. İhalelerin yarısı pazarlık usulüyle yapılıyor, bu da şeffaflıktan uzak bir anlayışı yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Çayırova Belediyesi'nin 100 civarında aracı bulunmasına rağmen 132 milyon TL’lik araç kiralama harcaması yaptığına dikkat çeken Hürriyet, “Sadece gezi otobüsleri için 2 milyon, bakım-onarım için 50 milyon harcanmış. Bizim 306 aracımız var, 42 milyon bakım gideriyle bu işi yürütüyoruz. Bu harcamalar ciddi bir israf” dedi.

Hürriyet, Gebze Belediyesi’nin mali durumuna da değinerek, piyasa borcunun 455 milyon liraya ulaştığını, araç sayısı 192 olmasına rağmen 115 aracın daha kiralandığını ve bu iş için 370 milyon TL harcandığını açıkladı. Bakım gideri de 50 milyon lirayı bulmuş durumda olduğunun altı çizdi.

“Belediyelerde denetim uygulamaları farklılaşıyor”

İzmit Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak denetlendiğini belirten Hürriyet, “Gebze Belediyesi 15 yılda sadece 5 kez denetlendi. Temsil ve tanıtım harcamaları yüksek, hizmetler dışarıya ihale ediliyor, ihaleler bölünerek yapılıyor” dedi.

Bazı belediyelerde muhasebe yöntemleriyle bütçe fazlası gösterilerek zararların gizlendiğini söyleyen Hürriyet, “370 milyon TL zarar açıklanması gereken yerlerde bütçe fazlası gibi gösterimler yapılıyor olabilir. Bu yöntemlerle kamuoyu yanıltılıyor” şeklinde konuştu.