Eskişehir plajına yoğun ilgi

Şehrin merkezinde tatil atmosferi yaşatan yapay plaj, 350 metre uzunluğundaki alanı ve içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzuyla dikkat çekiyor. Geniş kullanım alanı ve düzenli hizmetleriyle her yaştan ziyaretçiye hitap eden tesis, haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veriyor.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde açılışı yapılan plaj, ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı. Hem serinlemek hem de günün yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşlar, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkardı, bunalanlar ise kendini serin sulara bıraktı.

Ziyaretçilerin güvenliği de unutulmadı. Plaj alanında görev yapan profesyonel cankurtaran ekibi, olası boğulma risklerine karşı sürekli olarak görev başında bulunuyor.

Plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin plaj giriş ücretinin 350 TL, tesis içerisinde bulunan olimpik havuzda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 500 TL olduğunu belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yapay plaj ve olimpik havuzumuz 4 Temmuz Cuma günü itibariyle sezona başladı. Zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle dönemsel kısa süreli kapanışlar olabilir. Bu durumlarda vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Tüm detaylar için www.eskisehir.bel.tr adresindeki ‘tarifeler’ bölümü ziyaret edilebilir ya da 0534 694 29 96 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.