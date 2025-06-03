Denizli ihracatı mayıs ayında 448 milyon dolar oldu

DENİZLİ / EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Denizli ihracatı mayıs ayında yüzde 8,3 artışla 448 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce (DENİB) kayda alınan ihracat ise yüzde 2,3 azalışla 339 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yakalanan 448 milyon dolarlık aylık ihracat, Haziran 2022’den beri ulaşılan en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mayıs döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 8,7 artışla 1 milyar 950 milyon dolar seviyesini geride bıraktı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin iller arasında 9. sıradaki konumunu koruduğunu belirtti.

Yılın ilk 5 aylık verilerinin 2025 yılının tamamı için koydukları hedefe emin adımlarla yürüdüklerini gösterdiğini ifade eden Memişoğlu, “Euro/dolar paritesinin 1,14 seviyelerinde seyretmesi ihracatımız adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 1,7 azalışla 131 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 14 artışla 93 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 5 artışla 70 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 13 artışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 8 artışla 29 milyon dolar oldu. Mayıs ayında iklimlendirme sanayii sektöründe yüzde 66, meyve sebze mamullerinde yüzde 48, fındık ve mamullerinde yüzde 35, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde yüzde 27, otomotiv endüstrisinde yüzde 22 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi” diye konuştu.

Ülke sıralamasında zirve İngiltere’nin

Denizli ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatlarının mayıs ayında yüzde 3 artışla 59 milyon dolar olarak kaydedildiğini ifade eden Memişoğlu, “İlimiz ihracatında ikinci sıraya yerleşen ABD’ye ihracatımız yüzde 24 artışla 46 milyon dolar, üçüncü sırada olan İtalya'ya ihracatımız yüzde 11 artışla 40 milyon dolar olurken; ardından gelen Almanya’ya olan ihracatımız yüzde 11 azalışla 36 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sırada yer alan Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 7 azalışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.