Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “Üretimi artıracak tedbirleri almalıyız"

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) mayıs ayında 1 milyar 643 milyon 581 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. 2024 yılı mayıs ayında 1 milyar 678 milyon 974 bin dolarlık dış satıma imza atan EİB’nin ihracatı mayıs ayında yüzde 2 gerileme yaşadı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçıların üretimi artıracak tedbirlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yüksek enflasyonu tek hanelere indirmek için uyguladığı Orta Vadeli İstikrar Programı sonucunda döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının çok gerisinde kaldığını vurgulayan Eskinazi, ihracatçıların sermayelerinin eridiğini, Türkiye geneli ihracat artışını da otomotiv sektörünün domine ettiğini, otomotivdeki ihracat artışının altında ithalat payının yüksekliğinin yattığını dile getirdi.

Türk ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğüne vurgu yapan Eskinazi, “Büyüme rakamlarını incelediğimizde ihracat, sanayi ve tarım sektörlerinin katkı vermediğini aksine ekside kaldıklarını görüyoruz. İstihdam rakamları kötü sinyaller veriyor. İhracatçıların sermayeleri eridiği gibi TC Merkez Bankası’nın son aldığı kararlar krediye ulaşmamızı zorlaştırdı. İstihdama dayalı katma değerli ihracatın yolu kesiliyor. Enflasyonu düşürmek için alınan tedbirler ülke sanayisinin ve ihracatının sonunu hazırlıyor. Enflasyon rakamlarının mevcut seviyesi enflasyonla mücadelede de başarıyı yakalayamadığımızı ortaya koyuyor. Üretimi artıracak tedbirleri almak zorundayız” şeklinde konuştu.

EİB’nin tarım ürünleri ihracatı yüzde 2’lik artışla 402 milyon 655 bin dolardan 414 milyon 580 bin dolara çıkarken, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 5’lik azalışla 917 milyon dolardan 870 milyon dolara indi. Madencilik sektörü yatay bir seyirle 134,6 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, mayıs ayında ihracatını yüzde 15’lik artışla 205 milyon dolardan 237 milyon dolara taşırken zirvedeki yerini korudu. EDDMİB 2025 yılının 5 aylık döneminde ihracatını yüzde 7’lik artışla 1 milyar 71 milyon dolara çıkararak 5 aylık dönemde 1 milyar dolar barajını geçen tek birlik oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise; mayıs ayında ihracatını yüzde 29’luk artışla 73,8 milyon dolardan 95,6 milyon dolara çıkardı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, son dönemde yumurta ihracatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle eski parlak performansının gerisinde kalsa da mayıs ayında ihracatını yüzde 5’lik artışla 145,8 milyon dolardan 150,7 milyon dolara taşımayı başararak zirve ortaklığını sürdürdü. Ege Maden İhracatçıları Birliği, nisan ayından sonra mayıs ayında da 134,6 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında en çok ihracat yapan üçüncü birlik olmayı başardı.

Türkiye’nin yüksek enflasyonu tek hanelere düşürmek için hayata geçirdiği Orta Vadeli İstikrar Programı’ndan en olumsuz etkilenen sektörlerin başında hazır giyim sektörü geliyor. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 115,7 milyon dolarlık döviz getirisiyle dördüncü basamakta yer aldı.

Bitkisel yağ ihracatında ibre yukarı yönlü

Bitkisel yağ ihracatındaki başarısıyla öne çıkan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği mayıs ayında ihracatını yüzde 23’lük artışla 85 milyon dolardan 104,7 milyon dolara çıkardı. EHBYTİB 2025 yılının ocak-mayıs döneminde de ihracatını yüzde 12’lik artışla 432 milyon dolardan 483 milyon dolara ilerledi. Mart ve nisan aylarındaki don, dolu ve yağmurlardan olumsuz etkilenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği mayıs ayında 96 milyon 307 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EYMSİB’in 5 aylık ihracatı 473 milyon 812 bin dolar oldu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 81 milyon 269 bin dolarlık ihracatla, 2024 yılı mayıs ayındaki 80 milyon dolarlık ihracatını yüzde 1 artırırken, yıllık ihracat yüzde 7’lik artışla 1 milyar 106 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği mayıs ayında 72,8 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 14’lük artışla 33,7 milyon dolardan 38,4 milyon dolara yükseltti. 2025 yılında dünya genelinde zeytinyağı rekoltesindeki artış sonrasında gerilen fiyatlardan olumsuz etkilenen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı mayıs ayında yüzde 41’lik düşüşle 59 milyon dolardan 34,8 milyon dolara indi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı mayıs ayında yüzde 9’luk düşüşle 11 milyon 122 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

EİB bünyesinde temsil edilmeyen sektörlerde en çok ihracatı 158,5 milyon dolarlık tutarla kimya sektörü gerçekleştirdi. 2024 yılı mayıs ayında 136 milyon dolar ihracat yapan kimya sektörünün ihracatı mayıs ayında yüzde 17 artış kaydetti. Otomotiv Endüstrisi sektörü 94 milyon dolarlık ihracat yaparken, iklimlendirme sanayi sektörü 69 milyon dolar, elektrik-elektronik sektörü 64,8 milyon dolar, makine sektörü 54 milyon dolar, çimento cam ve seramik sektörü 14 milyon dolar ihracata imza attılar.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2,9 milyar dolar

Ege Bölgesi, 2025 yılı mayıs ayında ihracatını yüzde 5,4’lük artışla 2 milyar 753 milyon dolardan 2 milyar 901 milyon dolara yükseltti. Ege Bölgesi’nin ocak-mayıs dönemindeki ihracatı ise; yüzde 2’lik artışla 12 milyar 743 milyon dolardan 12 milyar 999 milyon dolara çıktı. Mayıs ayında İzmir 1 milyar 573 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53’üne imza atarken, Manisa 478 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıradaki yerini korudu. Mayıs ayında ihracatını yüzde 8’lik artışla 416 milyon dolardan 448 milyon dolara çıkaran Denizli, nefesini Manisa’nın ensesinde hissettirdi. Balıkesir, 2024 yılı mayıs ayında 71 milyon dolar olan ihracatını 2025 yılı mayıs ayında yüzde 97’lik artışla 140,7 milyon dolara çıkarırken, Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni oldu ve dördüncü sıranın sahibi oldu. Su ürünleri ihracatının başkenti Muğla, mayıs ayında ihracatını yüzde 11’lik artışla 105 milyon dolardan 117 milyon dolara çıkarırken, Aydın 2024 yılı mayıs ayında 88 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı mayıs ayında koruyamadı, Aydın’ın ihracatı yüzde 7’lik azalışla 82,6 milyon dolar oldu. Türkiye’de mermer üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden Afyonkarahisar mayıs ayında yüzde 29’luk artışla ihracatını 29,6 milyon dolardan 38,2 milyon dolara ilerletti. Seramik ihracatıyla öne çıkan Kütahya 37,7 milyon dolarlık ihracat yaparken, geri dönüşümün merkezi Uşak 26,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

EİB’den ihracatta Afrika ülkeleri, Ortadoğu’yu geçti

EİB’nin ülke gruplarına göre ihracatı incelendiğinde, 2025 yılı mayıs ayında Avrupa Birliği üyesi ülkeler 728 milyon dolarla açık ara zirvedeki yerini korudu. Amerika ülkeleri 226 milyon dolarla ikinci sıradaki yerini korurken, üçüncü sıra el değiştirdi. 2024 yılında EİB’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke grubu 141 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleriyken, 2025 yılında üçüncü ülke grubu 162,4 milyon dolarlık taleple Afrika ülkeleri üçüncü basamağın yeni sahibi oldu. Afrika ülkelerine ihracat yüzde 23 arttı. Afrika ülkelerini 141 milyon dolarlık ihracatla Ortadoğu ülkeleri izledi.

EİB’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya mayıs ayında da zirvedeki yerini korudu. EİB’nin Almanya’ya ihracatı mayıs ayında 152 milyon dolar oldu. ABD’ye 150 milyon dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, İtalya’ya ihracatlarını yüzde 20’lik artışla 81 milyon dolardan 98 milyon dolara çıkardı. Bu ülkeleri 81 milyon dolarlık ihracatla İngiltere ve 78 milyon dolarla İspanya izledi.