TTB Başkanı Mustafa Teke: “Küresel ısınma tarımın geleceğini tehdit ediyor”

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası’nın (TTB) haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Tarımsal üretimin beslenme ve ekonomik değer anlamında hayati önem taşıdığına işaret eden TTB Başkanı Mustafa Teke, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımsal verim ile kaliteyi ciddi şekilde düşürdüğünü söyledi. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için harekete geçme çağrısı yapan Teke, “Çiftçilerimiz nöbetleşe sulama yapıyor. Vahşi sulamaya son verilmeli, modern sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı. Ürün deseni, havzalardaki su durumu dikkate alınarak planlamalı, kapalı devre sulama sistemlerine geçiş ve su hasadı yatırımları kamu altyapı planlarına dâhil edilmeli” dedi.



“Afetler karşısında savunmasız kalınıyor”

TTB Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ise “İklim değişikliğinin etkileri tarla ve bahçelerimizde görülüyor. Türkiye’nin her bölgesinde yaşanan kuraklık, sel, don, hortum ve dolu gibi hava olayları, her geçen yıl daha sık karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin dört bir yanında ciddi don zararı oluştu. Ağaçlarımız en az iki yılını kaybetti. Ağır üretim maliyetleri altında ezilen üretici, yüksek primler nedeniyle tarım sigortası yaptıramıyor. Bu nedenle afetler karşısında savunmasız kalınıyor. Tarım sigortasını bir zorunluluk olarak görmeli ve özellikle küçük üreticiyi koruyup maliyet yükünü azaltacak yeni bir model geliştirmeliyiz” diye konuştu.