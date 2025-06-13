Estram, gece seferleri ve uygun fiyatlı abonman sistemiyle büyük ilgi görüyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ulaşım Master Planı çerçevesinde hayata geçirilen Tramvay Projesi kapsamında faaliyet gösteren Estram Ulaşım A. Ş., teknolojik yenilikleri ve çevre dostu uygulamalarıyla örnek bir sistem olarak öne çıkıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye gelen gece seferleri talebinin ardından seçim sonrası hayata geçirilen uygulamayla kentteki öğrencilerde büyük memnuniyet yaşadı. 15 Mayıs 2024 itibariyle SSK-Otogar ve SSK-Osmangazi Üniversitesi hatlarında sefer saatleri gece 03.00'e kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre; son kalkış saati 23.47 olan Otogar-SSK hattı 01.30'a, son kalkış saati 00.22 olan SSK-Otogar hattı 02.30'a, son kalkış saati 23.50 olan SSK-Osmangazi Üniversitesi hattı 01.30'a ve son kalkış saati 23.45 olan Osmangazi Üniversitesi-SSK hattı 02.00'ye uzatıldı.

Toplu taşıma hizmetlerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kesintisiz ve erişilebilir olmasının önemine vurgu yapan Başkan Ayşe Ünlüce, "Şehrimizin dinamik yapısına uygun olarak gece 03.00’e kadar tramvay seferlerini sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve gece yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hem güvenli hem ekonomik bir şekilde evlerine dönebilmeleri bizim için çok önemli. Toplu taşımanın tercih edilmesi bireysel bütçelere katkı sağladığı gibi, aynı zamanda çevreye de büyük fayda sağlıyor. Şehir içi trafiğin azaltılması ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlarımızı toplu taşımayı tercih etmeye davet ediyorum" dedi.

Türkiye’nin en ucuz öğrenci abonman kartını sunuyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, göreve gelir gelmez hayata geçirdiği “Bas Geç” ile öğrenciler için Türkiye’nin en ucuz fiyatlı abonman uygulamasını başlattı. Bu kapsamda öğrenciler aylık 250 TL karşılığında otobüs ve tramvayları 1 ay boyunca sınırsız olarak kullanabiliyor. Söz konusu uygulama ile Eskişehir, Türkiye genelinde en ucuz fiyatlı öğrenci abonman kartını sunan şehir konumuna yükseldi.

Gençlerin hem ekonomik hem sosyal yaşamına büyük katkı sunan uygulamayı değerlendiren Ayşe Ünlüce, “Belediye olarak her zaman önceliğimiz Eskişehir halkına ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir bir toplu taşıma sistemi sunmak. Bunun için de yenilikçi adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Diğer yandan ekonomik krizin toplum üzerinde yarattığı büyük bir yük var. Özellikle de dezavantajlı gruplar çok zor durumda. Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrenciler ve dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye’nin en uygun fiyatlı abonman kartını hayata geçirdik. 'Bas Geç' adını verdiğimiz abonman ile öğrencilerimiz, sadece 250 TL karşılığında bir ay boyunca sınırsız ulaşım hakkına sahip olabiliyorlar. Uygulama onların eğitim hayatına destek olurken şehir içinde daha özgür hareket etmelerini sağlıyor” diye konuştu.

“Toplu taşıma alışkanlığını güçlendirecek adımlar atıyoruz”

Toplu taşıma hizmetlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kesintisiz ve erişilebilir kılmanın önemine vurgu yapan Başkan Ünlüce, “Şehrimizin dinamik yapısına uygun olarak gece 03.00’e kadar tramvay seferlerini sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve gece yolculuk yapmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hem güvenli hem ekonomik bir şekilde evlerine dönebilmeleri bizim için çok önemli. İnsanlarımızın toplu taşımayı tercih etmesi, sadece bireysel bütçelerine değil, aynı zamanda çevreye de büyük bir katkı sağlıyor. Ayrıca şehir içi trafiğin azaltılması ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlarımızı toplu taşımadan daha fazla faydalanmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.