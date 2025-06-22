EGEKOBİDER’de Yüksel Bilek yeniden başkan seçildi

EKONOMİ / İZMİR

Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER), 2023-2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Kordon Otel Pasaport’ta yapılan toplantıda mevcut başkan Yüksel Bilek, tek liste ile yeniden başkanlığa aday oldu. Bilek, genel kurul üyelerinin oy birliği ile bir kez daha EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Divan Kurulu başkanlığını Zeki Yöndem’in yaptığı genel kurulda geçmiş döneme ilişkin faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi. Mali tabloların da oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda, yeni yönetim, denetim ve danışma kurulları belirlenerek görev dağılımı tamamlandı.

İkinci dönemine başlayan EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen güvene teşekkür etti. İlk dönemlerinde EGEKOBİDER çatısı altında yönetim olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Bilek, “Her zaman ortak akıl ve şeffaflıkla hareket ettik. Şimdi ise önümüzde genel kurulumuzun takdiri ile ikinci bir dönem var. Bu dönemde çıtayı daha da yukarı taşıyacak, bölge sanayicimizin, girişimcimizin ve tüm KOBİ’lerimizin sesi olmaya ve iş dünyası ile entegre çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilek: “KOBİ’lerin sesi olmaya devam edeceğiz”

Küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların, özellikle yüksek enflasyonun küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri çok daha derinden etkilediğine dikkat çeken Bilek, “KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir ancak aynı zamanda enflasyonist baskıdan en fazla etkilenen kesimdir. Girdi maliyetlerinin artması, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve daralan iç pazar, üretici ve girişimcimizi zorlamaktadır. Biz de EGEKOBİDER olarak KOBİ’lerin taleplerini merkezi yönetime aktarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu, Yüksel Bilek, Ahmet Küçük, Yeşim Dinçer, Murat Talu, Hakan Özçelik, Gizem İdal, Osman Uğuz, Kadir Emrah Sarıbaş, Gülesin Atalay, Emel Altınbaş ,Ali Osman Deligöz, Gökhan Yılmaz , Ayşe Duygu Elçi, Ahu Çelik ,Ebru Bayoğlu, Can Bozkurt , Muhittin Kurnaz ,Gültaç Ertem’den oluştu.