KTO Başkanı Öztürk: “Konya iş dünyamız gurur ve umut veriyor”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Listede Konya’dan 14 firma yer alarak şehrimizin üretim gücünü bir kez daha tescilledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda yer alan Konyalı firmaları tebrik etti. Konya iş alemimizin üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam ettiğini kaydeden Öztürk, listede Konya’nın güçlü bir şekilde temsil edilmesinin Konya’nın girişimcilik ruhunu ve sürdürülebilir büyüme kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

“Konya’nın ekonomik gücünü daha da ileriye taşıyacağız”

Bu başarının, Konya’nın güçlü sanayi altyapısının, nitelikli iş gücünün ve yatırım ortamının bir sonucu olduğuna değinen Başkan Öztürk, açıklamasında şu sözlere yer verdi; “İSO İkinci 500 listesinde 14 firmamızın yer alması, Konya’nın sanayi potansiyelinin ve üretim iştahının somut bir göstergesidir. Sanayicilerimizin ortaya koyduğu bu başarı, bizlere umut ve gurur vermektedir. Konya Ticaret Odası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin üreticisinin, sanayicisinin ve girişimcisinin yanında olmaya devam edeceğiz. İş dünyasıyla işbirliği içinde, Konya’nın ekonomik gücünü daha da ileriye taşıyacağız. Konya, sanayi ve üretim alanındaki istikrarlı yükselişiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ederken, İSO İkinci 500 listesine giren firmalarımız da bu başarının taşıyıcı sütunları olmayı sürdürmektedir. Şehrimizin gururu olan tüm firmalarımıza başarılarının devamını diliyoruz.”