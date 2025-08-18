Denizli turizmde 3 milyon hedefini yakalayamayacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / DENİZLİ



Pamukkale başta olmak üzere termal ve kültürel turizm değerleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Denizli, geçtiğimiz yıl 2 milyon 520 bin turist ile rekor kırmıştı. Türkiye’nin 4 mevsim turist ağırlayabilen nadir kentlerinden olan Denizli, bu yıl için belirlediği 3 milyon turist hedefini ise yakalayamayacak. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kentin turizmde önemli bir ivme yakaladığını ancak 3 milyon barajına ulaşılamayacağını açıkladı.



Özellikle Avrupa pazarında yaşanan daralma, küresel ekonomik sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmalar talebi sınırlarken, iç pazarda da enflasyon ve yüksek maliyetler turist hareketliliğini olumsuz etkiledi. Hedefledikleri 3 milyon barajını yakalayamayacaklarını dile getiren Şen, “Geçtiğimiz seneyi koruyabilirsek normal bir sezon geçirmiş olacağız. Şu an gelen rakamlara göre 3 milyon hedefini yakalama şansımız mümkün değil” dedi.



Kıyı kesimlerinde yabancı misafirin azalmasının Denizli’ye de yansıdığından bahseden Şen, “Kıyı kesimlerinden günlük turlar olurdu. Şu an yabancı turist az olduğu için bu imkanlar azaldı. Hierapolis Ören yerinde bulunan antik havuz bakanlığın yaptığı bir proje kapsamında kapalı kalması da turist sayılarımızı oldukça etkiledi. Ağustos ayı içerisinde havuzun tekrar açılması bekleniyor fakat net bir tarih şu an için yok” diye konuştu.



Zor bir sezon geçirdiklerini sözlerine ekleyen Şen, “Biz turizmciler olarak zora alışık. Covidi de gördük, depremi de savaşı da umarım seneye daha iyi bir sezon geçiririz. Turizm sektörü hep ayakta kalır. Bunun da geçici olduğuna inanıyoruz” dedi.