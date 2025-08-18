ERİAD Termal Turizm Tesisi’nin adını Eskişehir belirleyecek

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), temeli kısa süre içinde atılacak olan “Termal Turizm Tesisi Projesi” için önemli bir adım attı. Dernek, tesisin adının belirlenmesi sürecini halkın katılımına açarak ödüllü bir isim yarışması düzenleyecek. Yarışma, 15 Ağustos’ta başladı ve isim önerileri ERİAD’ın resmi internet sitesi üzerinden toplanacak. Jüri değerlendirmesi ve halk oylamasının ardından kazanan isim, Eskişehir’in Kurtuluş Günü olan 2 Eylül’de kamuoyu ile paylaşılacak.

ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, yönetim olarak bu konuda oy birliği ile karar aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Şehrimizin 30 yıldır beklediği bu değerli yatırımın adını, Eskişehir halkının belirlemesi gerektiğini düşündük. Bu proje, sadece bizim değil, şehrin yaşayanlarının da katkısıyla değer kazanacak. Yatırımı bizden, adını koymak Eskişehir’den.”

İsim önerileri 15-22 Ağustos tarihlerinde toplanacak, 24 Ağustos’ta jüri tarafından finale kalan 10 isim belirlenecek. 25-30 Ağustos arasında halk oylaması yapılacak ve 2 Eylül’de kazanan isim kamuoyuna açıklanacak. Finale kalacak isimleri değerlendirecek jüri arasında Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, TMMOB Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu ve Rumeli Yatırım Başkan Yardımcısı Güven Terzioğlu gibi isimler bulunuyor. ERİAD’ın yönetim ve denetim kurullarından temsilciler de jüriye dahil olacak.

Yarışmaya herkes yalnızca bir isim önerisi ile katılabilecek. Önerilen isimlerin özgün, etik değerlere uygun, kolay telaffuz edilebilir ve tesisin niteliğini yansıtır nitelikte olması şartı aranacak. Dereceye giren isimler için verilecek ödüller ise önümüzdeki günlerde ERİAD’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.